➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 7 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 7 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 7 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto?

  • Aries: Estás retrasando un asunto económico que requiere ser resuelto a la brevedad, necesitas ordenarte. En el amor, tienes mucho por decir, pero el temor al rechazo hace que reprimas tus sentimientos.
  • Tauro: Una amistad aportará soluciones creativas a aquellos problemas que te generaron tantas complicaciones. Recuperas la confianza en ti mismo y esa tranquilidad emocional que habías perdido.
  • Géminis: No aceptes propuestas que prometan grandezas, podrías vincularte en algo que te genere inestabilidad. En lo personal, estás cerca de iniciar una relación o propiciar una reconciliación.
  • Cáncer: Cortas con una actividad que te ha estado estancando. Liberarte te permitirá iniciar algo más productivo. En lo familiar, sientes la necesidad de proteger a un ser querido que afronta problemas.
  • Leo: Conversarás con alguien que te vinculará en un proyecto creativo, volverá el entusiasmo y el deseo por luchar. También recuperas el interés por tu imagen personal, mejorará tu atractivo y autoestima.
  • Virgo: El apoyo que te niegan algunas personas lo obtendrás gracias a contactos y amistades que no imaginabas. En el amor, no corras riesgos innecesarios, evita vínculos arriesgados o aventuras.
  • Libra: Una fiscalización imprevista te obligaría a revisar labores que pensaste haber culminado, paciencia. Tienes que sanar heridas, estarías recordando escenas pasadas que solo te hacen padecer.
  • Escorpio: Analizarás una inversión o compra y decidirás posponerla, no es el momento para arriesgarte. En el amor, no supongas o leas entre líneas y expresa tus impresiones a la persona que amas.
  • Sagitario: Te alejarás radicalmente de personas que habían intrigado contra ti. Depurarás tu entorno. En el amor, se fortalece la confianza y los sentimientos, será un día ideal para la unión y la pasión.
  • Capricornio: Recibes buenas noticias, empiezas a ordenarte y a materializar aquellos proyectos que anhelabas. En lo sentimental, alguien que te importa espera una señal para volverse a acercar.
  • Acuario: Supervisarás personalmente aquellas labores que habías encomendado, controla tu tendencia al mando. Podría aproximarse una persona inmadura, será mejor que mantengas la distancia.
  • Piscis: No insistas en trabajar con alguien que se complica en labores en equipo, necesitas independizarte. En el amor, tienes que poner de tu parte si deseas recuperar el amor de esa persona.
