“Nada es imposible” cuando se trata de perseguir tus objetivos y Mónica Santa Henrich lo tuvo muy en claro cuando decidió partir de Perú. Dejó el cálido departamento de Chiclayo por el frío estado de Ohio con un solo propósito: no desistir en su camino por ser la profesora que soñó ser de niña.

La República conversó con Mily, una peruana que tomó rumbo al extranjero para crecer personal y profesionalmente. Actualmente, se desempeña como docente en una de las mejores escuelas del noreste de Estados Unidos.

La decisión de partir a Ohio

Cuando falleció su madre y con el dolor acuestas, Mily viajó a Ohio gracias a la visa por matrimonio. Al inicio no fue fácil, pero la motivación de su esposo Steven Henrich fue fundamental para no olvidar sus objetivos. “Tú lo vas a lograr. Tienes que ser profesional”, le repetía las veces que hacía falta que no desistir.

“Estados Unidos me abrió las puertas”, reconoce, pues hasta tres colegios se contactaron con ella para requerir de sus servicios como docente. Sus estudios en docencia y su maestría en Educación Infantil y Neoroeducación fueron determinantes.

La gran migración en el país la benefició sin imaginárselo. Los centros educativos requerían docentes bilingües. Era su gran oportunidad. Inició de tutora, pero rápidamente fue solicitada para dictar clases de español. Decidida, asumió el reto en Canton Country Day School, en donde se ha ganado el cariño de sus alumnos y colegas.

Mily y su esposo Steven.

Las diferencias entre la educación en Estados Unidos y Perú

Por supuesto que existe diferencias entre la educación estadounidense con de Latinoamérica. En este caso, la peruana. Mily, durante su periodo de adaptación, se ha dado cuenta de que los alumnos están más predispuestos a aprender y opinar, pues “no se les obliga a leer”. Además, gracias a la confianza obtenida por su profesionalismo, tiene la “libertad para desarrollar” sus clases con la creatividad que demanda su profesión.

“El alumno aprende mediante cultura”, lo menciona como elemento indispensable para impartir sus lecciones. “En Perú se lee por obligación”, hace una crítica. “Aquí, en cambio, mis alumnos hasta buscan conocer nuestra cultura”, reconoce, sorprendida y esperanzada con un cambio en su país natal.

“Un peruano, vaya a donde vaya, siempre dejará el nombre del país en alto”, es su frase, y está convencida de ello. Siente y confía que lo está demostrando con acciones.

Oportunidades para peruanos en Estados Unidos

Cuando le consultamos sobre qué nos falta para estar a la altura de los retos que exige ser docente en Estados Unidos, Mily responde que: “Nos falta mucho la investigación” y que, sobre todo, “el Gobierno debe invertir más en educación y en salud mental”. Asegura que aprender un nuevo idioma puede ser pieza clave para un mejor futuro profesional

“Nosotros, los peruanos, ponemos mucho de nuestro esfuerzo, salir adelante”, lo sostiene sonriendo. Para ella, “Estados Unidos tiene brinda muchas oportunidades para peruanos”; sin embargo, la clave del éxito radicará siempre en “estar predispuesto a tener nuevas experiencias”.