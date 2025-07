Un suceso resuena en Estados Unidos con la inesperada muerte de un niño de 8 años a manos de su primo de 13 años, según WALB-TV. El trágico incidente ocurrió en la casa de su abuela en la ciudad de Bainbridge, Georgia.

La víctima fue identificada como Kylen Powell y la abuela de 49 años como Knisha Ann Perkins, mientras la identidad del joven acusado no fue revelada debido a su corta edad, según People. El forense del condado de Decatur dijo que las familias deben asegurar sus armas.

¿Cómo ocurrió el asesinato del niño de 8 años a manos de su primo en Georgia?

El asesinato sucedió el 11 de julio, según WALB-TV. El joven atentó contra su primo con una pistola semiautomática de 9 milímetros cerca de las 23:00 p. m., añadió el medio. Se desconoce la forma en como el acusado obtuvo el arma de fuego.

Los agentes policiales llegaron a la escena del crimen y encontraron al niño de 8 años en el suelo de la sala sin tener signos vitales. El arma usada para el delito no pudo ser encontrada porque no estaba cerca del lugar.

¿Qué cargos tienen el menor de 13 años y su abuela en EE.UU.?

El asesino de Kylen Powell afronta cargos por asesinato grave y asalto agravado, mientras Knisha Ann Perkins fue acusada de tres cargos de crueldad infantil en segundo grado y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, dijo People.

A pesar de las acusaciones, las autoridades siguen con las investigaciones, por lo que pidieron la participación de las personas. La forma de hacerlo sería comunicándose con la Oficina de GBI al 229-225-4090, 1-800-597-TIPS (8477) o con la aplicación móvil "See Something, Send Something".