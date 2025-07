Inmigrante mexicana fingió secuestro y culpó al ICE para recaudar dinero: enfrentaría 10 años de prisión por fraude en EEUU

La ciudadana mexicana Yuriana Julia Peláez Calderón fue acusada formalmente por las autoridades federales de Estados Unidos tras simular su propio secuestro y atribuir el hecho al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de recaudar fondos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la inmigrante, de 41 años, enfrenta cargos federales por conspiración y por realizar declaraciones falsas, luego de que una investigación revelara que toda la historia difundida fue fabricada para obtener donaciones a través de una plataforma en línea.

El plan de Yuriana Julia Peláez Calderón para fingir su secuestro y culpar al ICE

El DOJ reveló que Yuriana Julia Peláez Calderón organizó junto a otras personas un falso secuestro con el objetivo de obtener apoyo financiero y mediático. La mujer afirmó haber sido abordada por sujetos enmascarados en un estacionamiento del centro de Los Ángeles, para luego ser entregada a personal del ICE.

En una rueda de prensa el 30 de junio de 2025, su abogado declaró que, tras su captura, fue llevada a San Ysidro, donde se le entregó voluntariamente para aceptar una auto-deportación. Según la denuncia, ella se negó a firmar y exigió hablar con un juez, lo que habría provocado su traslado a un lugar desconocido, descrito como un almacén.

Al mismo tiempo, su hija lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe, solicitando US$4.500 bajo el argumento de que su madre fue secuestrada por hombres no identificados. No obstante, las autoridades comprobaron que el 3 de julio Peláez Calderón no estaba bajo custodia migratoria, como se había indicado. La investigación la ubicó el 5 de julio en una plaza comercial en Bakersfield, California. Allí fue encontrada y reiteró su versión ante los agentes, pero las pruebas audiovisuales la mostraron saliendo voluntariamente del estacionamiento de Jack in the Box e ingresando por su cuenta a otro vehículo.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Yuriana Julia Peláez Calderón?

El DOJ indicó que la acusada incluso preparó imágenes falsas donde simulaba haber sido golpeada durante su supuesto confinamiento. También planeaba una segunda conferencia de prensa para mantener activa la narrativa y aumentar las donaciones.

De ser declarada culpable, Yuriana Julia Peláez Calderón enfrentaría una pena máxima de diez años de prisión: cinco años por el cargo de conspiración y otros cinco por haber suministrado declaraciones falsas a funcionarios federales.