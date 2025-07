Sharon Lane es una mujer de 77 años que, cuando muchos dirían que es tarde para cambiar de rutina, ha decido dar un giro completo a su vida. Dejó su hogar en California y se embarcó a la aventura en un crucero que navegará por todo el mundo durante 15 años. “Finalmente puedo hacer lo que he querido hacer durante años”, comentó la estadounidense para CNN.

España, Reino Unido, México, Colombia, China, Japón y Australia son solo algunos de los lugares que el Villa Vie Odyssey visitará durante su recorrido por más de una década. Tras intentar abordar otro proyecto de cruceros residenciales, que terminó fracasando, vio la oportunidad en este nueva experiencia náutica para salir de una comunidad de jubilados donde nunca se encontró.

¿Cómo llegó la mujer de 77 años a un crucero que dura 15 años?

La edad no fue un impedimento para que Sharon Lane cambiara por completo su vida. La mujer, que tiene más de 70, vivía en una comunidad de jubilados y veía que esta etapa de su vida se le iba de las manos. Así, decidió embarcarse en el crucero residencial 'Odyssey', que será su hogar por los siguientes 15 años. Sin embargo, la aventura de la mujer empezó mucho antes, y no con el pie derecho.

Ella fue una de las tantas personas que invirtió en 'Life at Sea', un proyecto similar que fue cancelado pese a que ya tenían varias habitaciones compradas. Tras la devolución de su dinero, ya había anulado su alquiler y vendido muchas de sus cosas. Por ello, la noticia del 'Oddysey' fue una salvadora para su sueño de toda la vida: subir a un crucero.

Ahora, se encuentra emocionada por la aventura que le espera. La lista de países no hacen más que aumentar la felicidad de Lane, aunque confesó que su parte favorita es estar en la cubierta del crucero. "Cuando haga buen tiempo, estaré en esa cubierta. Y cuando el tiempo no esté del todo bueno, me abrigaré y también estaré en esa cubierta, porque ese es mi lugar feliz", dijo para CNN.

Sharon Lane comparte su felicidad cerca al puente Golden Gate, mientras el 'Odyssey' aún no abandona Estados Unidos. Foto: Cortesía Sharon Lane para CNN

¿Qué son los cruceros residenciales'?

Los cruceros residenciales son relativamente nuevos en el mundo de la navegación. A diferencia de los tradicionales, estos buscan crear una comunidad flotante que se mantenga a en rumbo durante la vida útil de la embarcación. En este caso, la empresa Villa Vie Residences está a cargo del proyecto y ya tuvo sus primeros contratiempos. Primero, quedaron estancados en Belfast, por 4 meses, y luego, perdieron la licencia para desembarcar en ciertos puertos, incluidos en la experiencia.

Hasta ahora, existe solo un proyecto similar a este, llamado 'The World', pero son mucho más caros. Según el CEO de la empresa, una habitación interior cuesta 129.000 dólares y desde 169.000 dólares las exteriores, además de una cuota mensual de hasta 3.000 dólares. Sin embargo, el precio inicial de su competencia es de 2.5 millones dólares. A diferencia de este, 'Odyssey' permite el alquiler de los camarotes que corren por cuenta del propietario.