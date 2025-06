Un fatal tiroteo se reportó en la ciudad de Milwaukee. Ya eran las 11 de la noche del 16 de junio cuando Ashley Hudson perdió la vida tras recibir un disparo durante una discusión familiar. La mujer, de 30 años, dejó a cuatro hijos en la orfandad.

La tragedia quedó registrada en una transmisión en vivo por Facebook. Según los fiscales de Estados Unidos, el presunto asesino sería un adolescente de 15 años llamado Hezile Frison. El menor es hermano de la víctima.

Adolescente fue acusado de matar a su hermana en Estados Unidos

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el adolescente Hezile Frison habría apretado el gatillo para acabar con la vida de Ashley Hudson. El crimen ocurrió durante una discusión familiar.

En el asesinato también habrían participado la hermana y la madre de la víctima. Ambas enfrentarían cargos por agresión agravada y obstrucción a la justicia, respectivamente. Entretanto, el menor podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable. Las imputaciones de los detenidos ya fueron remitidos a la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Milwaukee.

Los documentos judiciales señalan que en la transmisión de Facebook se puede observar a Ashley Hudson subir a un vehículo para intentar escapar de dos mujeres. Según el video, la víctima sostenía un cuchillo en la mano para "mantener a raya a los agresores". Justo en ese momento habría aparecido el adolescente y disparado a quemarropa.

Ashley Hudson habría anunciado su asesinato

Los registros judiciales revelaron que Ashley había anticipado su asesinato. En 2023 solicitó una orden de alejamiento contra su madre y su hermana de 21 años. En ese documento describió un patrón de abuso y amenazas crecientes.

"No estoy a salvo. Tengo miedo de que me mate. Si me pasa algo, ella lo hizo y quiero que alguien crea que temo por mi vida, que me va a sacar de este mundo para siempre", escribió Ashley en la petición.

Anthony Hudson señaló que el crimen es consecuencia de una cadena de acontecimientos que comenzó con conflictos de larga data entre madre e hija. El tío de Ashley Hudson aseveró que algunos de los familiares involucrados padecen problemas de salud mental.