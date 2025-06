La venezolana que llegó a Estados Unidos con tan solo 60 dólares y un sueño: hoy triunfa como empresaria y activista

Yanet Pájaro, una madre latina, dejó su natal Venezuela con tan solo 60 dólares y el firme propósito de lograr sus objetivos. Hoy, esta mujer es la dueña de su propia empresa de servicios de limpieza, Clean Ready, logró convertirse en autora de cinco libros, ser catalogada como "Mujer imparable" por Telemundo y sacar a adelante un documental que aborda el abuso sexual infantil. Su historia representa un ejemplo de perseverancia y éxito en Estados Unidos.

Su trayectoria demuestra cómo la determinación y el trabajo duro pueden transformar una situación inicial desafiante en una oportunidad de crecimiento. Yanet convirtió las enseñanzas de su madre en la base de su negocio, elevando la labor de limpieza a un trabajo calificado y respetado.

El camino de Yanet Pájaro: de Venezuela a empresaria exitosa

Yanet llegó a Estados Unidos con solo 60 dólares en su bolsillo. Sin embargo, su plan era claro: trabajar mucho. Decidió enfocarse en el servicio de limpieza, un campo donde reconocía su propia excelencia. Yanet desestimó el "estigma" asociado a esta labor, afirmando que ser una housekeeper requiere mucha calificación y valentía, especialmente al enfrentar tareas como limpiar un inodoro ajeno.

Su empresa, Clean Ready, no solo le ha permitido alcanzar el éxito personal, sino que también ofrece soporte económico a muchas otras madres de familia. Yanet ya no trabaja para nadie y disfruta de la independencia que le brinda su propio negocio. Un trabajador de limpieza promedio puede ganar más de 30.000 dólares anuales, pero al emprender, esa cifra puede aumentar significativamente.

Asimismo, Yanet es parte de la producción de "Alas Rotas: Cada 10 Minutos", un documental que, junto con la dirección de Manuel Hernández, busca abordar y sensibilizar sobre el problema alarmante del abuso sexual infantil. Este producto audiovisual cuenta con el respaldo del Trauma Resolution Center de Miami y se estrenó en Miami-Dade College.

El reto personal de Yanet: "Dejar mis raíces, dejar a mi mamá"

A pesar de su evidente triunfo, Yanet recuerda que el camino no estuvo exento de dolor. Su mayor desafío personal fue enfrentar el "luto migratorio", una profunda tristeza por la separación de sus seres queridos y sus raíces venezolanas. Con lágrimas, compartió lo difícil que fue no poder estar con su madre cuando ella falleció. La figura de su madre, una housekeeper que logró todo lo que se propuso a pesar de no saber leer ni escribir, es su mayor inspiración y el motor detrás de su éxito.

Yanet Pájaro recibió varios reconocimientos por su labor, incluyendo uno de la Casa Blanca por su trabajo voluntario y el Latin Business Awards 2022 por ser una "prueba de que el trabajo con propósito deja huella". Sin embargo, su inspiración más grande es su hija Natalia. Yanet busca darle un buen ejemplo, involucrándola en cada paso de su vida, desde la escritura de libros hasta la limpieza de casas. "Si tú haces cualquier cosa con pasión va a tener buenos resultados, y si te digo cualquier cosa es lo que sea que tengas que hacer", expresó.