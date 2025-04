Inmigrante venezolana en EEUU genera polémica al revelar que solo envía US$30 a su mamá: "No tengo máquina para reproducir dinero"

Malina, una joven venezolana residente en Estados Unidos, compartió un video en su cuenta de TikTok (@soy_malina) en el que relató cómo envió solo 30 dólares a su madre en Venezuela. El clip, que comenzó como un simple gesto de apoyo familiar, provocó un intenso debate en redes sociales sobre si la cantidad enviada era adecuada para las necesidades de su familia en medio de la crisis económica en el país llanero.

Ante las críticas, la mujer inmigrante defendió su decisión, alegando que no tiene los recursos para enviar más dinero. “No tengo máquina para reproducir dinero”, dijo Malina, refiriéndose a las dificultades que enfrenta para enviar más dinero debido a su propia situación financiera en Estados Unidos. A pesar de las críticas, la migrante aclaró que, aunque desearía ayudar más, su realidad económica no se lo permite.

Presión familiar y las dificultades económicas en Estados Unidos

El video de Malina no solo desató un conflicto con su familia en Venezuela, sino también con su pareja en Estados Unidos. En un segundo clip, la joven reveló que tuvo una discusión con su esposo por el envío de los US$30. “Me metí en un problema al subir el video de los US$30 con mi pareja”, afirmó. Según Malina, su esposo le reprochó el envío de dinero cuando aún estaban lidiando con varios gastos en casa. “Me imagino que tu mamá desconoce la situación que hay aquí en la casa. Yo todavía no he terminado de reunir para pagar algunas cosas y tú estás enviando plata para allá”, le dijo.

Malina defendió su gesto, afirmando que su intención era aliviar un poco la situación de su madre en Venezuela. “Quería darle algo para aliviar la cosa allá en Venezuela”, explicó. Además, destacó que su esposo también envía dinero a su familia en el mismo país, y que ella nunca lo critica por hacerlo. “Él también tiene su mamá en Venezuela y yo no me meto cuando él le da. Eso no debería ser una discusión”, concluyó.

Tras las críticas, joven inmigrante se disculpa

El vídeo de Malina desató una ola de críticas en redes sociales, pues varios usuarios la acusaron de no haber enviado suficiente dinero, considerando la grave crisis económica y social que vive Venezuela. En medio de la controversia, la joven expresó que ya se había disculpado varias veces, pero que aún comprendía que los 30 dólares no eran suficientes. “Ya me disculpé como cuatro veces por haberle enviado US$30 a Venezuela y bueno, ya me queda claro que US$30 en Venezuela no es nada”, dijo.

Malina también explicó que, al haber emigrado hace cuatro años, no estaba completamente al tanto de cuánto dinero es necesario para vivir en Venezuela. “No sé cuál es la cantidad correcta que yo debo enviar mensualmente para allá. Unos dicen US$200 semanales y la verdad es que yo no gano tanto”, comentó. Aclaró que, además de ser madre y cuidar a su bebé, su situación económica en Estados Unidos no le permite enviar más dinero, ya que tiene que hacer frente a diversos gastos en su hogar. “De verdad que no estoy trabajando tanto porque me dedico mucho a él (su hijo)”, agregó.