Mujer en Florida se enfrenta a un caimán para salvar la vida de su perro: "Toda su cabeza estaba dentro de su boca"

Durante un paseo nocturno en el condado de Hillsborough, Florida, Kim Spencer enfrentó una situación de vida o muerte cuando un caimán de casi dos metros atacó a su perro. La mujer, que caminaba junto a Kona, su perro rescatado de nueve años, fue sorprendida por el reptil que emergió de un lago cercano y atrapó la cabeza del animal entre sus fauces. Sin dudarlo, Spencer intervino para proteger a su mascota.

La dueña del perro, casada y maestra de escuela primaria, describió el ataque como un momento de gran tensión en el que tuvo que superar su miedo a la naturaleza. A pesar de que no es amante de los animales salvajes y teme especialmente a caimanes y serpientes, Kim Spencer decidió enfrentarse al caimán para salvar la vida de Kona, demostrando una valentía inesperada y rápida reacción.

El enfrentamiento entre Kim Spencer y el caimán en Florida

Según los relatos, el ataque del caimán ocurrió rápidamente: “Ella lo encaró, el animal la encaró, y saltó y la atrapó”, explicó Spencer. El reptil sostuvo toda la parte frontal de la cabeza de Kona dentro de su boca en cuestión de segundos. Sin pensarlo, la mujer se lanzó sobre el caimán, sentándose a horcajadas sobre el animal para intentar abrir sus fauces y liberar a su perro.

Kim Spencer relató que, aunque fue un momento aterrador, se impulsó a actuar sin pensar en el peligro que enfrentaba. “Dejé de pensar y simplemente me lancé, salté y me senté a horcajadas sobre él, tan propio de una dama, y traté de abrirle las fauces”, afirmó la mujer, quien no dejó que el miedo la paralizara ante la amenaza. Finalmente, el caimán volvió al agua, dejando a ambos con vida.

Consecuencias del ataque y el mensaje de Kim Spencer

Tras el incidente, Kim Spencer tuvo que recibir puntos de sutura por las heridas que sufrió durante el forcejeo con el reptil. Por su parte, Kona presentó profundas heridas de mordedura que requirieron atención veterinaria urgente. La dueña del perro afirmó a los medios que volvería a actuar de la misma manera porque no podría soportar dejar que se llevaran a su mascota.

Desde aquel día, la mujer ha optado por realizar sus caminatas en áreas cerradas dentro de su comunidad, evitando zonas cercanas a cuerpos de agua donde podrían habitar caimanes. Además, Kim Spencer ha hecho un llamado a la población para mantenerse alejados de estos reptiles y no alimentarlos, con el fin de prevenir futuros ataques.