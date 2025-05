ICE: estudiante mexicana arrestada por error, sigue bajo custodia y riesgo de deportación, pese a retirar cargos en su contra

Una interrupción de tránsito que parecía habitual en Dalton, Georgia, transformó de manera radical el rumbo de la vida de Ximena Arias Cristóbal, una joven estudiante mexicana de 19 años. El 5 de mayo, la policía local la detuvo después de confundirla con otra conductora que aparentemente había incurrido en una infracción de tránsito.

Pese a que días más tarde las autoridades analizaron las grabaciones de la patrulla y reconocieron el error, anulando todos los cargos, Ximena no logró recuperar su libertad. Se le entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que actualmente la mantiene bajo custodia, afrontando un proceso de deportación que podría expulsarla del país donde ha residido desde los cuatro años.

¿Por qué sigue bajo custodia Ximena Arias Cristóbal a pesar de que se retiraron los cargos en su contra?

Aunque la policía de Dalton admitió públicamente su error y retiró todos los cargo en su contra, Ximena continúa arrestada debido a que su situación migratoria no está regularizada. Al no tener una licencia de conducir válida, ni contar con un estatus migratorio reconocido por las leyes de inmigración de EE.UU., ha sido trasladada al Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia, bajo el programa 287(g), que facilita la cooperación entre las agencias locales y el ICE.

Ximena arribó a Estados Unidos en 2010, con apenas cuatro años de edad. Ha vivido toda su vida en Georgia y en la actualidad, está realizando estudios universitarios en Dalton State Community College. No obstante, no logró ingresar al programa DACA debido a que ya no estaba vigente cuando intentó inscribirse. Ahora, pese a su arraigo, se encuentra en proceso de remoción migratoria. Su abogado, Charles Kuck, aclaró que, pese a que Ximena no posee antecedentes penales ni supone un riesgo para la comunidad, está oficialmente incluida en el sistema federal de deportaciones y podría ser deportada del país si no consigue obtener una fianza o alivio legal.

¿Cómo comenzó el arresto de Ximena Arias Cristóbal y cuál fue el error de la policía?

El incidente se inició con una confusión durante una parada de tránsito el 5 de mayo. Un agente del Departamento de Policía de Dalton arrestó a Ximena por su presunta infracción de tránsito debido a un un giro prohibido en una intersección de la localidad. Su automóvil, de color gris oscuro, fue confundido con una camioneta de color negro que sí había incurrido en una infracción vial en el mismo sitio y a solo unos minutos de diferencia.

Días después, la policía examinó las grabaciones del tablero del patrullero y halló que el vehículo de Ximena no se coincidía con el que se había reportado en la infracción inicial. El 12 de mayo, la fiscalía local retiró formalmente los cargos. No obstante, en ese periodo, Ximena ya había sido entregada a ICE y trasladada al centro de reclusión. Aunque las autoridades admitieron la equivocación, su detención resultó en una revisión de su estatus migratorio, circunstancia que podría conducirla a ser deportada.

