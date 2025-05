Una cita de rutina con el ICE se convirtió en una pesadilla para Alma López Díaz y sus hijos. La madre salvadoreña acudió a una revisión con sus dos hijos mayores, Josué (19), y José (20), quienes llegaron a Estados Unidos en 2016 tras huir de la violencia y la pobreza en El Salvador.

Acompañados por su hermano menor Mateo, un niño de 8 años con síndrome de Moebius, la familia se dirigió a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Manhattan, Nueva York. Sin embargo, la cita terminó con la deportación de los jóvenes, quienes no tienen familia cercana en su país de origen.

Nueva York: ICE deporta a inmigrantes salvadoreños de 19 y 20 años que tramitaban Green Card

Josué y José Trejo López fueron arrestados por el ICE durante su cita habitual en el edificio 26 Federal Plaza en Manhattan. Aunque habían seguido todos los procedimientos y no contaban con antecedentes penales, los jóvenes fueron deportados a El Salvador, un país que apenas recuerdan debido a su tiempo vivido en los Estados Unidos: llegaron cuando tenían 10 y 11 años.

La madre de los chicos, Alma, había llevado a sus hijos a esta cita como lo hacía en ocasiones anteriores, pero esa vez fue diferente. Los agentes le informaron a la madre que sus hijos ''no regresarían''.

Salvadoreña llegó a EE. UU. embarazada

Los niños nacieron en la pobreza en El Salvador: su padre apenas enviaba suficiente dinero para cubrir la leche y los pañales, lo que los obligaba a depender de una familia cercana para alimentarse, como escribiría Alma más tarde en una declaración jurada.

Cuando los niños comenzaron la escuela, ella comenzó a ganarse la vida vendiendo papas fritas y refrescos, pero pronto fue extorsionada por pandilleros que amenazaban con violencia.

Embarazada de Mateo, ella y sus hijos de 10 y 11 años emprendieron el largo viaje a Estados Unidos en busca de asilo. Fueron detenidos en la frontera en 2016 y sometidos a un proceso de deportación, pero liberados en el país. Ellos se instalaron en Georgia, pero los jóvenes se fueron a vivir con un viejo amigo de su madre en Nueva York, y su madre los visitaba una vez al mes.

Desde entonces, los jóvenes ha continuado buscando el ajuste de su estatus migratorio, incluso avisaron de su cambio de dirección al gobierno. Ellos se encontraban tramitando su Green Card por medio del Estatus Especial de Inmigrante Juvenil.

Madre inmigrante denuncia violencia durante la custodia de ICE

Josué y José fueron trasladados rápidamente a un centro de detención federal en Buffalo, donde se les proporcionaron uniformes azules como detenidos no criminales. Semanas después, fueron trasladados a unas instalaciones en Luisiana en un viaje de 16 horas.

Según el testimonio del abogado de la familia, Ala Amoachi, los jóvenes estuvieron encadenados por tanto tiempo que experimentaron dolores fantasmales incluso después de que les liberaron las extremidades.

El martes pasado, se les negó una suspensión de la deportación y esta fue programada para el próximo viernes, solo dos semanas antes de la fecha en que Josué debía graduarse de la escuela secundaria.

"No te preocupes por tu graduación", le dijo un funcionario que le habló sobre su salud mental. "No te preocupes por esas cosas. Piensa solo en El Salvador. Ya no eres de aquí". A la mañana siguiente, Alma fue informada de que sus hijos serían retirados ese mismo día, el cual coincidía con su cumpleaños.

Ya en el avión, José cuenta lo que pasaba por su mente: “¿Esto realmente está sucediendo?”. El joven contó a un medio local que quería llorar, pero fue incapaz de hacerlo.

Deportados de Estados Unidos y no tienen familia en El Salvador

La situación de los hermanos Trejo López en El Salvador es incierta. Ellos han sido recibidos por un amigo antiguo de la familia, pero no tienen parientes cercanos en el país. “No tenemos otro lugar ni otro familiar al que podamos ir”, dijo José a un medio local, “porque toda nuestra familia está en Estados Unidos”.

El hermano menor de los jóvenes deportados, Mateo, quien tiene 8 años y es ciudadano estadounidense, se quedó con su madre en Estados Unidos. Los oficiales le indicaron a Alma que no podían arrestarla porque estaba con el menor.

Mateo es un niño con necesidades especiales debido a su condición de salud. Alma López Díaz enfrenta ahora la difícil decisión de quedarse en el país para cuidar de su menor hijo, mientras José y Josué han sido deportados a un país que no conocen bien y sin recursos.

La madre expresó su preocupación por ellos: “No sé cuál será la próxima vez que podría volver a verlos. Probablemente, tendrían que pasar muchos años”. Ella ha iniciado una petición en línea para que la ayuden a recolectar fondos en el sitio GoFundMe.