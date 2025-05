Haivyl López una inmigrante cubana que llegó a Estados Unidos hace aproximadamente 20 años, hoy, en el Día de la Madre, celebra con orgullo uno de sus ansiados logros. El pasado 26 de abril, ella caminó hacía el escenario, junto a su hijo de 20 años, para recibir su diploma de licenciatura. "Fue realmente emocionante", expresó la mujer a sus profesores, quienes habían sido partícipes de esta doble graduación.

Jeanette Campos, asesora universitaria de Miami Dade College (MDC), quien apoyó durante 10 años a la recién graduada, se percató que al hijo de López le faltaba un semestre para graduarse. En ese momento, la docente decidió matricular al joven en cinco cursos, para que así se gradué junto a su madre. "Ella lleva más tiempo en la escuela que yo. Estaba súper feliz por ella, súper orgulloso de ella", mencionó con entusiamo Sebastián.

Huyó de la dictadura cubana y Estados Unidos le dio la oportunidad

Nació y creció en Matanzas, Cuba, antes de huir de la dictadura de Fidel Castro, a López le faltaba solo tres meses para obtener su título en biología del Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello. A los 22 años, junto a su esposo, tomó la decisión de irse del país en busca nuevos comienzos. "Con los problemas y el gobierno cubano, si te gradúas, estás prácticamente esposado. Así que decidimos irnos", expresó con cierta nostalgia.

Viajó de Cuba a España para finalmente llegar a Estados Unidos, López llegó a Miami a mediados del 2000. No tenía auto ni licencia y su inglés era limitado. Durante el primer año consiguió trabajo en un supermercado al que asistía en bicicleta. Sus próximos empleos fueron en panaderías, fábricas de maquillaje, entre otros. Para crecer profesionalmente decidió matricularse en cursos de inglés en Miami Dade College.

De inmigrante a vicepresidenta de reconocido banco en el sur de Florida

En una entrevista, López mencionó que no poder culminar sus estudios en Cuba fue lo que la mantuvo motivada durante dos décadas. "No poder terminar me hacía sentir incompleta como persona", afirmó. Su trayectoria académica se extendió por diversos factores, uno de ellos fue criar a sus hijos mientras atravesaba un divorcio. Pero uno de los momentos más críticos en la vida de López sucedió cuando a su hijo de 14 años le tuvieron que realizar una cirugía cerebral, poco después de ello, su exesposo falleció en un accidente mientras manejaba bicicleta en Rickenbacker en 2022.

A pesar de las circunstancias, la mujer tuvo que salir adelante tomando una clase por semestre mientras trabajaba y criaba a sus hijos a tiempo completo. "Tenía que construir una vida", sostuvo. "Pagar las cuentas, tenía hijos y estaba construyendo una carrera exitosa, pero nunca dejé de tomar clases".

"Pude darme cuenta de que esta mujer ha estado trabajando duro toda su vida. No ha parado durante los últimos 20 años que he podido verla", dijo su hijo con quien compartió la ceremonia de graduación con su madre. El fallecimiento de padre también lo golpeó fuertemente, por lo que decidió brindar todo su apoyo a su madre. López dejó la biología para tomar clases de una carrera más alineada a su trabajo, ella realizó una licenciatura en Ciencias Aplicadas en Supervisión y Gestión con especialización en Liderazgo e Innovación Gerencial. Actualmente, es vicepresidenta de un reconocido banco en el sur de Florida.