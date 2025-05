Escándalo en escuela de Nueva York: niño de 8 años apuñala con un lápiz a su profesora y simula disparar a sus compañeros

Un grupo de padres en el condado de Staten Island, en Nueva York, llevó a cabo una protesta contra un niño de 8 años de una clase, quien, según afirman, apuñaló a una profesora con un lápiz y genera temor entre sus compañeros.

El estudiante de la reconocida escuela PS 8 habría amenazado con llevar un arma, simula disparar con su mano como si fuera una pistola y hace ruidos como si estuviera disparando a sus compañeros. Además, según relataron alumnos de tercer grado a sus padres; el niño gruñe, grita, lanza sillas y patea a otros niños durante las clases.

Niño de 8 años de escuela de Nueva York atemoriza a sus compañeros de clase

"Él decía que iba a disparar y matar, enterrarlos y que el FBI no los encontraría", relató una madre angustiada. En otro episodio, el niño golpeó a una compañera de clase y le ordenó: "¡Cállate!", según contó otra madre. La niña reaccionó dándole una patada y luego informó lo sucedido a la maestra.

La situación dio un giro perturbador cuando, según la madre de la niña, el escolar de 8 años le dijo: "Cuando llegue a la escuela mañana, traeré una pistola y les dispararé a todos en esta clase. Y te enterraré a 3.000 metros bajo tierra".

Padres deciden cambiar de escuela a sus hijos ante amenazas de escolar de 8 años

Al menos un estudiante fue reubicado en otra escuela debido al comportamiento y las amenazas de muerte del niño de 8 años, quien es hijo de un consejero vocacional de una escuela pública de la ciudad, que fue despedido por este incidente.

"Hubo un episodio en el que el niño pronunció amenazas graves y dañinas sobre la maestra y lo que pretendía hacerle, lo que me hizo sentir incómoda, así que decidí que este no era un buen ambiente para mi hijo", comentó una madre al medio The Post.

“El comportamiento de este niño me hace sentir inseguro, preocupado, aterrado y ansioso cada día que voy a la escuela”, expresó uno de sus compañeros de clase. “Tengo miedo de que pueda hacerle daño a mis maestros, a mis compañeros o incluso a mí”, dijo otro estudiante.

Padres de familia protestan para exigir seguridad para sus hijos frente a amenazas de compañero de clase

El pasado 25 de abril, los padres tomaron la medida excepcional de organizar un "boicot" y se reunieron con volantes frente a la escuela en Lindenwood Road para presionar al Departamento de Educación a que expulsara al niño que, según afirman, representa un serio peligro. "Amenaza real de VIOLENCIA MORTAL en la PS8", decía el volante. "Es urgente que el Superintendente tome medidas antes de que alguien más resulte herido", añadía el mensaje.

Los estudiantes, la mayoría de los cuales han estado juntos desde el jardín de infantes en la escuela, que ocupa el puesto 48 de 1.064 escuelas primarias de la ciudad de Nueva York según el 'U.S. News and World Report', compartieron su angustia y ansiedad en cartas conmovedoras que los padres proporcionaron a The Post. "Odio la escuela por esto", escribió uno de los niños. “¿Qué pasaría si un día realmente lastimara a uno de los estudiantes?” escribió un tercero.

Cabe señalar que la maestra que, según se informa, fue apuñalada con un lápiz, decidió no hacer comentarios al respecto. No se contactó a la policía, según una fuente. Además, los padres expresaron su descontento, ya que sus solicitudes de asistencia a la directora Lisa Esposito y al superintendente del Distrito 31, Roderick Palton, sin embargo, han sido desatendidas.