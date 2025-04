Mexicana ve rechazada su solicitud de visa a EEUU por no responder una pregunta inesperada, a pesar de tener todo en regla

Claudia Gabriel, originaria de México, había cumplido con llevar toda la documentación necesaria para obtener su visa a los Estados Unidos, como los certificados laborales, constancias de domicilio y facturas de servicios. Sin embargo, durante la entrevista consular, un detalle aparentemente trivial, como no recordar un dato sobre su pareja, provocó el rechazo de su solicitud.

El incidente ocurrió en la embajada de EEUU en la Ciudad de México, donde Claudia pasó por un proceso que, según cuenta, parecía estar saliendo bien. “Me quedé confundida”, reconoció.

La pregunta inesperada que arruinó su oportunidad de obtener la visa estadounidense

Claudia compartió con sus seguidores un video en Tik Tok donde cuenta cómo fue su proceso para obtener la visa a Estados Unidos, relata que todo iba bien con preguntas habituales como a qué se dedica y el motivo de su viaje a Norteamérica. Sin embargo, la entrevista tomo un giro radical cuando el oficial vio que portaba la visa de su novio.

Fue entonces cuando el agente le preguntó de quién era el documento y si podía prestárselo. Claudia respondió que era de su novio y, confiada, se lo entregó. Luego de revisar a profundidad la visa de su pareja en el sistema, le formula la inesperada pregunta: ¿cómo se llaman los padres de tu novio?. En ese momento Claudia se puso en blanco y no supo que responder, “jamás me imaginé que me fueran a preguntar eso, no me acordé de sus nombres en ese momento”, relató en su video.

Su visa es rechazada por el agente del consulado de Estados Unidos

Desde el momento en que Claudia no supo cómo responder a la pregunta sobre los nombres de los padres de su novio, la atención del oficial se enfocó por completo en ese detalle. "¿Cómo es que es tu novio y no te sabes los nombres de sus papás?", le cuestionó, incrédulo. Según relató la joven mexicana en un video de TikTok, ese momento la dejó muy nerviosa.

Finalmente, el resultado de la entrevista no fue el que esperaba y su visa fue denegada. Es por ello que hace esta advertencia a sus seguidores en la red social, “deben irse preparados para todo tipo de preguntas”.