Winston Reátegui volvió a aparecer en sus redes sociales. Pasaron exactamente dos meses desde que la FPF decidió destituirlo como presidente de la Conar. Posteriormente, en una entrevista, Reátegui consideró de inadecuado la forma en la que conoció que no seguía en la Comisión, ya que se enteró por medio de la prensa. Tiempo después, el exárbitro anunció cuál será su nuevo trabajo.

Debido a los constantes errores arbitrales, Winston Reátegui siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Finalmente, la Federación optó por sacarlo de su cargo y anunciar un nuevo conjunto. Sin embargo, ha decidido no alejarse del arbitraje, pero esta vez desde un ángulo diferente.

Winston Reátegui anuncia nuevo programa tras dejar la Conar

Por medio de sus redes sociales, Winston Reátegui anunció que regresará a los medios de comunicación para estrenar un nuevo programa. A través de la señal de L1 Radio, estará al mando de 'El VARedicto de Winston', donde analizará las polémicas del campeonato peruano.

"Se acabó la discusión, los dimes y diretes, regreso a mi casa L1 Radio en la secuencia 'El VARedicto de Winston' analizaremos las polémicas de la fecha con sentencia final para que no quede duda, ya que voy de la mano del reglamento y lejos del apasionamiento. Lunes 10pm", escribió en su cuenta de X.

¿Qué dijo Winston Reátegui tras ser destituido de la Conar?

"Me queda un sinsabor porque hubo poca consideración. No fue la forma adecuada, pues me enteré por la prensa. No sabía nada, y luego recibí unos mensajes donde me comunicaron que ya no era presidente de Conar", declaró en conversación con Radio Ovación.

"Escuché ciertos comentarios que no son precisos. Como presidente de Conar, el lunes 12 de mayo presenté un requerimiento de cambio de directorio. Lo conversé con Agustín Lozano y Sabrina Martins. En estos cinco meses, pude analizar que era necesario un directorio más ejecutivo y orientado a favor de los árbitros. Los que trabajaban no eran especialistas en gestión, sino técnicos", agregó.