La sorpresiva salida de Winston Reátegui de la presidencia de Comisión Nacional de Árbitros (Conar) generó diversas reacciones. El exárbitro salió al frente para mencionar que se enteró de esta decisión a través de los medios de comunicación y señaló que hubo poca consideración para informarle sobre su remoción del cargo.

Ante lo acontecido, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), afirmó que hubo una comunicación oficial con Reátegui el sábado 31 de mayo, antes de que se anunciara en redes sociales.

Agustín Lozano desmiente a Winston Reátegui sobre destitución de la Conar

En una reciente entrevista con RPP Deportes, Agustín Lozano remarcó que el expresidente de la Conar cuenta con una información equivocada. Además, indicó que él fue la primera persona en enterarse de este suceso.

"Te puede asegurar que hay un error de Winston porque yo no lo conozco como mentiroso, siempre lo he conocido como un caballero. Tiene la información equivocada. El día sábado en directoria, después de la votación unánime, hubo un break para comunicarle oficialmente a él. Luego de comunicarle de manera oficial, se continuó con la reunión. Es imposible que esto haya pasado", manifestó.

"La reunión se suspendió para comunicarle. Él fue la primera persona en saberlo, es absurdo pensar en ello. No me atrevo a dar una calificación sobre Winston porque yo no lo he conocido como mentiroso (...)", concluyó.

Winston Reátegui afirma que se enteró por la prensa de su salida de la Conar

Winston Reátegui relató que fue a través de varios mensajes como se enteró de que ya no seguiría al mando de la Conar. "Me queda un sinsabor porque hubo poca consideración. No fue la forma adecuada, pues me enteré por la prensa. No sabía nada, y luego recibí unos mensajes donde me comunicaron que ya no era presidente de Conar", dijo en conversación con Radio Ovación.

"Escuché ciertos comentarios que no son precisos. Como presidente de Conar, el lunes 12 de mayo presenté un requerimiento de cambio de directorio. Lo conversé con Agustín Lozano y Sabrina Martins. En estos cinco meses, pude analizar que era necesario un directorio más ejecutivo y orientado a favor de los árbitros. Los que trabajaban no eran especialistas en gestión, sino técnicos", agregó sobre los cambios que solicitó en la organización.