Universitario dio un gran paso hacia el título. El último domingo 6 de julio, la 'U' venció 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El triunfo le permitió a los cremas trepar a la cima de la tabla de posiciones y acercarse al campeonato. El compromiso tuvo varias polémicas, pero una de las más controversiales fue la presunta mano fuera del área de Sebastián Britos en el primer tiempo. Al respecto, Miguel Scime, asesor FIFA, se pronunció sobre esta jugada en particular.

En la primera mitad, hubo una ocasión clara para Garcilaso. Erustes recibió un balón largo por la banda derecha, Britos sale de su área para obligar al rival que define rápido y finalmente, su remate se fue desviado. Sin embargo, la polémica se generó luego de que algunos señalaron un posible contacto con las manos fuera de su área.

Asesor FIFA se pronuncia sobre posible mano fuera del área de Britos

Luego de un extenso análisis, Miguel Scime determinó que el árbitro debió cobrar tiro libre directo, puesto que Britos toca el esférico. Eso sí, enfatizó en que era necesaria una revisión de la jugada.

"En la acción analizada, el guardameta toca deliberadamente el balón con la mano fuera de su área penal, lo cual constituye por sí mismo una infracción técnica sancionable con tiro libre directo. Ahora bien, para determinar si esta infracción configura una OMG, es indispensable revisar los criterios anteriormente mencionados", señaló.

Además, comentó que el balón no tenía dirección al arco, por lo que Britos solo debió ser amonestado con tarjeta amarilla. "Se observa que, a pesar del contacto con la mano, el balón no tenía dirección directa hacia la portería. Su trayectoria estaba en principio, lo que invalida el segundo criterio —la dirección del juego hacia la meta rival—. Al no cumplirse este requisito fundamental, queda descartada la existencia de una oportunidad manifiesta de gol", agregó.

"Por lo tanto, la decisión técnica correcta debió ser: sancionar tiro libre directo por mano del guardameta fuera del área y mostrar tarjeta amarilla, por cortar una jugada prometedora (SPA, según sus siglas en inglés), pero no roja, ya que no se cumple el conjunto de requisitos para considerar una OMG", finalizó.

