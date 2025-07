A solo dos fechas para el final, la lucha por el título del Torneo Apertura 2025 parece ser cosa solo de dos: Universitario de Deportes y Alianza Lima. Los cremas lideran la tabla de posiciones con sus 35 puntos, seguidos muy de cerca por los íntimos, con 33 unidades. No obstante, en el tercer lugar aparece otro equipo, algo más alejado, pero todavía con chances matemáticas: el sorprendente Alianza Atlético de Sullana.

La presencia del conjunto churre es llamativa, pues no se trata de un club que sea candidato habitual a ganar el certamen (como si pueden serlo Melgar o Sporting Cristal). Con todo, la escuadra dirigida por Gerardo Ameli ha llevado a cabo una campaña lo suficientemente meritoria como para llegar a esta recta final del torneo con alguna esperanza de salir campeón.

¿Qué necesita Alianza Atlético para ganar el Torneo Apertura?

Con 31 puntos, Alianza Atlético está a dos de distancia de Alianza Lima y a cuatro de Universitario. Si quiere ganar el Torneo Apertura, deberá terminar como líder de la tabla de posiciones y para ello el primer requisito es ganar sus dos cotejos restantes: ante Alianza Universidad y Sport Boys.

Sin embargo, lograr ambas victorias no le servirá de nada si los íntimos no pierden al menos uno de los juegos que le faltan y la 'U' no pierde en sus dos últimas presentaciones, o bien pierde una y empata en la otra. Si todo esto se cumple, los churres finalizarán con 37 puntos, mientras que estudiantiles y victorianos solo conseguirían 36 como máximo.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura en esta Liga 1 2025. Melgar también tiene chances, pero su diferencia de gol es tan mala que lo deja en mucha desventaja frente a Universitario, al cual solo puede aspirar a igualar en puntaje.