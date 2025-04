Uno de los jugadores que está resaltando últimamente en el fútbol peruano e internacional por sus actuaciones es el de César Inga. El defensor de 23 años se ganó un puesto en el equipo titular de Universitario de Deportes y la viene 'rompiendo' tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, por lo que se puso en debate si es que podría llegar a la selección peruana.

Precisamente este tema se tocó en el programa de YouTube 'Denganche', en el que Horacio Zimmermann, Eddie Fleischman y Michael Succar se enfrascaron en un debate de si el lateral crema podría ser titular en la selección peruana por en cima de Oliver Sonne. Para el primero, el futbolista de la 'U' se encuentra en un mejor momento que el jugador del Burnley que acaba de ascender a la Premier League.

"Si hay un lateral para ser titular de selección en el corto y mediano plazo, ese es Inga. Todavía no lo veo para proyectarse en el futuro, porque tiene que tener una gran campaña con la 'U'. Jugar en esta 'U' no es algo para cualquiera", empezó declarando Horacio Zimmermann, quien fue replicado por Fleischman con una picante pregunta: "¿Hoy pones a Sonne o Inga como titular en la zona del lateral derecho?", a lo que el comunicador respondió sin titubear: "Inga. Sonne no juega".

Michael Succar se mostró sorprendido por la respuesta de su colega y enfatizó en que Oliver acaba de ascender en Inglaterra y que va a jugar en la Premier League. Rápidamente, Horacio replicó: "Sonne va a Inglaterra, es buen jugador, pero también es cierto que tiene un pasaporte europeo que es distinto al del Perú. ¿O no juega eso? Ni siquiera jugó de lateral".

Succar resaltó que, pese a que le cambiaron de posición, el futbolista del Burnley siempre rindió, por lo que Zimmermann enfatizó en que César Inga se encuentra en un buen momento, mientras que Sonne no y puso de ejemplo el caso de Cristian Benavente.

"Quiero verlo de lateral. Hoy por hoy, si hay que elegir, podría jugar tranquilamente. Mi respuesta tiene que ver con que Inga está en un buen momento mientras que Sonne no, así esté en la Premier. Acá tuvimos a un suplente del Real Madrid que no jugaba, fue suplente con Ahmed, en Vallejo, en Alianza, en Boys como Benavente", finalizó.