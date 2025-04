El último 19 de abril, Sporting Cristal cayó 1-0 Alianza Atlético en Sullana por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Más allá del resultado que acrecienta la crisis del conjunto celeste, lo que realmente llamó la atención fue lo que pasó en las tribunas. Sucede que Julio César Uribe fue captado sentado sobre un ladrillo en una zona sin terminar de construir del estadio Campeones del 36. La imagen se volvió viral en redes sociales y el Churre tuvo que salir a aclarar esta polémica.

A través de un extenso comunicado, el conjunto de Sullana explicó lo que sucedió detrás de esta imagen. Según contaron, el popular 'Diamante' fue invitado a que pueda ver el compromiso desde el palco en el que se encontraba la directiva local, pero rechazó esta propuesta.

Alianza Atlético cuenta que pasó con Julio César Uribe en el Campeones del 36

"El día sábado 19 de abril del presente año se jugó el partido de fútbol entre los equipos del Club Sport Alianza Atlético de Sullana vs Sporting Cristal, correspondiente al Campeonato del Fútbol Profesional Peruano Ligal 2025; el mismo que se jugó en el estadio "Campeones del 36" de la ciudad de Sullana", se puede leer al inicio del pronunciamiento.

Posteriormente, explicaron cómo está distribuido el estadio: "Dicho recinto deportivo cuenta con una tribuna norte y una tribuna occidente o de sombra, para los aficionados en donde se pueden sentar cómodamente. Aparte de ello, en la parte oriente del estadio, se encuentra ubicado un palco que usan los directivos del club Alianza Atlético de Sullana", señalaron.

"Sin embargo, dentro del mismo estadio se encuentra construida la tribuna de Oriente, la cual por existir problemas técnicos y judiciales respecto a la gestión edilicia que ordenó construirla, se encuentra inhabilitada y no puede ser ocupada por ninguna persona, pues no se habilita nunca para los partidos de fútbol. Además, cuenta con avisos pintados de "no usar", los cuales son visibles por el público que asiste al estadio", agregaron.

Alianza Atlético rechaza maltrato a Julio César Uribe en partido ante Cristal

En un apartado del comunicado, Alianza Atlético aclaró que Uribe fue invitado a ver el partido en el palco, pero lo rechazó. "El día del partido de fútbol en la delegación de Sporting Cristal, llegó el profesor Julio César Uribe Flores -del cual todos conocemos su trayectoria futbolística tanto en Sporting Cristal como en el seleccionado nacional-; por lo que con mucho respeto y ante tan ilustre visitante se le invitó a que nos acompañara a ver el partido desde el palco de la directiva local. Sin embargo, optaron por ver el partido desde otra ubicación del estadio", contaron.

"Es entonces que el profesor Julio César Uribe Flores, bajo cuenta, costo y riesgo se ubicó en la tribuna Oriente que está inhabilitada y a la cual el público nunca accede. Entonces rechazamos enérgicamente todas aquellas publicaciones y difusión a través de los medios de publicación social que han mal informado acerca del maltrato recibido por el profesor Uribe Flores y parte de la delegación - sobre todo en fotos e imágenes donde muestran al profesor Uribe sentado sobre un ladrillo y en una tribuna a medio construir", finalizaron.