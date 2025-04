Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este sábado 26 de abril en La Cartuja por la final de la Copa del Rey. Partido que ha despertado todo tipo de pasiones entre los protagonistas, uno de ellos Hansi Flick. En conferencia de prensa, el entrenador del cuadro catalán habló que Lamine Yamal tiene preparada una sorpresa para todos.

"Es un jugador increíble con su edad y creo que para mañana se ha preparado muy bien. Os sorprenderéis en el entrenamiento: tiene una sorpresa especial para vosotros", expresó el alemán, lo que generó mucha intriga entre los aficionados azulgranas y los del Real Madrid y que ya tiene una respuesta: de acuerdo a los medios españoles, la sorpresa que tiene preparada Lamine Yamal es el color de su pelo: se pintó de rubio.

En un principio, Lamine Yamal iba a dejar ver su nuevo look en el entrenamiento, pero el delantero de 17 años saltó al campo con un gorro para cuidar su apariencia y que esta siga siendo sorpresa para la final ante el Real Madrid, por lo que muchos deberán esperar al calentamiento previo a la final de la Copa del Rey.

Lamine Yamal ha ocultado su nuevo look para el partido ante el Madrid. Foto: captura/Mundo Deportivo

Tras ser consultado sobre la polémica alrededor del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, quien rompió en llanto por el acoso que viene sufriendo de parte de Real Madrid TV, señaló lo siguiente: "No sé que decir la verdad, para mí es un deporte, un juego… es fútbol y es nuestra responsabilidad proteger a todo el mundo en esta situación. No está bien y después del partido hay que dejarlo todo atrás. Los aficionados quieren ver a los jugadores y necesitamos por supuesto a los árbitros, les tenemos que cuidar. No podemos no respetarlos, todos los clubes. Eso es lo que creo que tenemos que hacer".

Finalmente, se refirió a la final de la Copa del Rey: "Siempre es mejor jugar con aficionados. El estadio tiene una pinta increíble y tenemos que disfrutarlo. Y darlo todo también. Hay que luchar. Empezamos un viaje a principios de temporada y tenemos la oportunidad de ganar tres títulos. Y ese es nuestro objetivo. Aunque sabemos que es difícil, el Madrid es un equipo fantástico".

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

La final de la Copa del Rey entre Barcelona vs Real Madrid está pactada para que empiece a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora española).

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey?

La transmisión del Barcelona vs Real Madrid por la final de la Copa del Rey 2024-25 estará a cargo del canal América TV y América TV GO para Perú, en Argentina se podrá ver a través de Eventos HD, en Ecuador por El Canal del Fútbol, en México irá por Sky Sports y, finalmente, en España, se verá por Movistar +, DAZN, RTVE, Movistar Plus+, TVE L1 y M+ Copa del Rey.