Once estrena "This is 4eva", su primer álbum con proyección a internacionalizarse

El rapero Once soltó 11 tracks como parte de su álbum "This is 4eva" | Foto: composición LR

Once estrenó su primer álbum titulado "This is 4eva" en medio de una larga espera de meses y que tuvo como resultado una entrega con gran proyección a romper las fronteras de la atmósfera peruana en el género urbano. El disco mezcla una gran creatividad musical acompañado del innato talento del artista que fusiona las voces de otros colegas en las pistas de cada track.

"This is 4eva" está compuesta por 11 canciones con una originalidad ya vista en el rapero quien se ha hecho un espacio en el terreno urbano en el país en los últimos 5 años. Claramente, producir y construir un proyecto de tal envergadura no es para nada fácil, pero Once lo hizo con mucha personalidad que se trasluce en cada uno de los temas que ya se encuentran en todas las plataformas musicales.

Asimismo, el álbum se expone como uno de los mejores en el año no solo por ser bueno, sino por la estratégica colaboración de potenciales talentos y voces experimentadas que han funcionado en temas anteriores. Como por ejemplo la de Aco, Dre Smoke y Valeria quienes acompañan en diversas músicas.

Música para todos los oídos

"This is 4eva" es para todos los gustos. Como la exigencia de los oyentes cada vez es más rigurosa, el disco tiene mucha creatividad en la composición de letras, originalidad en los beats y, lo más importante de todo, una gran producción audiovisual y musical. Ante ello, en la entrega se puede oír reguetón, rap, y demás para todos los gustos.

"This is 4eva": temas y colaboraciones

El álbum cuenta con 11 tracks que son los siguientes:

4eva ft. Young Rebxl, Blazt Casa sola ft. Flvy Solo para mí Tu coartada ft. Rafaell Cocoa Boom Boom ft. Valeria Para ti ft. Dre Smoke, Z Torrez Otra borrachera - Prod. Z Torrez Cámara lenta ft. Flavor colectivo, Valeria y Dre Smoke Labios red ft. Maylo, Aco Bby dónde estás Dale contacto

Roll&be última edición: entradas

Se anunció en estos días la última presentación de los Roll&be que se realizará el 6 de julio en Catalino Miranda 158, Barranco. En ella se tocarán algunos temas de "This is 4eva", además de los temas conocidos de los últimos años. Quedan las siguientes entradas:

Venta full Meet&Greet: S/110.00

Venta full VIP: S/85.00

Flvy es el artista invitado para el Roll&be

Flvy es un potencial artista que también tiene participación en el álbum "This is 4eva" en el tema "Casa sola". Abrirá el show y calentará las cuerdas vocales previo a la presentación de Once&Dre y Valeria en lo que se significará el último Roll&be.