Cabello corto: 5 peinados fáciles de hacer y sobrevivir este verano [FOTOS]

Hay muchos beneficios de tener el cabello corto: menos mantenimiento, comodidad, frescura, y al no gastar tanto champú ni acondicionador, ¡ahorramos! Sin embargo, a veces cometemos el error de llevar nuestra melena suelta y con la misma forma.

Para que varíes de vez en cuando, hemos seleccionado 5 peinados muy fáciles de hacer y que no te tomara mucho tiempo.

Una media cola con un twist

Literalmente con un twist ya que vamos a enrollar dos mechones de la parte frontal de nuestro cabello y las vamos a unir. Para que el peinado te quede más bonito, opta por una liga pequeña y que se camufle con tu cabello.

Media cola con moño

Un peinado parecido al anterior pero que coge más cabello y termina en un moño “desordenado”. Para subirle es estilismo a este look, combínalo con un par de argollas XL.

Una trenza de costado

Para aquellas que no son muy habilidosas, les traemos este peinado digno de invitada a una fiesta. Primero crea la textura: hazte dos moños por al menos 3 horas, y suelta. Luego has una trenza, no tan delgada, y esconde el gancho por debajo de un mechón de tu melena.

Ganchos con diseño

Esta es quizás la manera más fácil de lograr un cambio en el look sin tener que ser muy habilidosa. Los ganchos con diseño se han vuelto muy populares últimamente, y las chicas con una melena corta también pueden llevarlos.

Moño elegante

No todos los peinados tienen que ser sueltos y relajados. Si quieres verte más elegante, opta por un moño ultra pegado a la nuca. No es necesario tener el cabello largo, usa ganchitos para enrollar el cabello hasta convertirlo en un moño bajo.