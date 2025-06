Theodore Kaczynski, más conocido como el 'Unabomber', falleció a los 81 años el 10 de junio de 2023, en una prisión federal de Estados Unidos. Fue encontrado inconsciente en su celda del Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte. Las causas oficiales de su muerte no han sido reveladas.

Kaczynski fue uno de los criminales más temidos en la historia reciente de EE.UU. A lo largo de 17 años, entre 1978 y 1995, sembró el terror al enviar bombas caseras a universidades, aerolíneas y empresas tecnológicas, causando la muerte de tres personas y dejando heridas graves a otras 23. Su apodo, 'Unabomber', proviene del acrónimo en inglés de “University and Airline Bomber”. Incluso, Netflix sacó una serie por su caso llamada: 'Manhunt: Unabomber'.

¿Quién fue el 'Unabomber'?

Nacido en Chicago en 1942, Ted Kaczynski fue un niño superdotado. A los 16 años ingresó a la Universidad de Harvard, donde destacó como el mejor alumno de su clase, con un promedio de 98.9. Recibió clases de importantes académicos como Willard Quine y participó en experimentos psicológicos liderados por el doctor Henry Murray, un especialista vinculado al polémico proyecto secreto MK Ultra de la CIA. Aquel programa buscaba explorar técnicas de control mental mediante drogas, privación sensorial y manipulación psicológica.

Tras completar su doctorado en matemáticas, Kaczynski abandonó la vida académica en 1971 y se mudó a una cabaña aislada en los bosques de Montana, sin agua corriente, electricidad ni contacto con la sociedad. Adoptó una ideología neoludita, oponiéndose radicalmente al avance tecnológico, al que consideraba una amenaza para la humanidad.

El 'Unabomber' exigió que se publicara su manifiesto llamado La sociedad industrial y su futuro. Foto: Univision

El 'Unabomber' exigió que publicaran su manifiesto

Los atentados de Kaczynski se intensificaron con el tiempo. En 1995, exigió a los medios que publicaran su manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro como condición para cesar sus ataques. El texto, de casi 40 páginas, fue finalmente difundido por The Washington Post y The New York Times.

Fue su propio hermano, David Kaczynski, quien reconoció el estilo y el lenguaje del manifiesto. Alertó al FBI, lo que condujo a la detención del Unabomber el 3 de abril de 1996, en su cabaña de Lincoln, Montana. Allí, los agentes hallaron evidencia detallada de sus crímenes, incluyendo planos de bombas y un diario personal.

Kaczynski fue condenado a ocho cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Cumplió su sentencia en la prisión de máxima seguridad USP Florence ADMAX, en Colorado, considerada una de las más duras del país hasta que falleció en junio de 2023.