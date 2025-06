Hombre asesina a su novia dominicana y a su hija en Nueva Jersey: terminó quitándose la vida antes de que llegue la Policía

La madrugada del jueves 5 de junio, un violento incidente interrumpió la tranquilidad en Hamilton Township, Nueva Jersey, con el hallazgo de tres personas fallecidas por heridas de bala. La policía local recibió una llamada de emergencia al 911 alrededor de las 4:00 a.m., alertando sobre una situación en una vivienda de la cuadra 200 de la calle Henry. Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron la presencia de un hombre, una mujer y una niña, todos sin vida, víctimas de disparos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Las investigaciones preliminares de este lamentable hecho en Nueva Jersey apuntan a un posible homicidio-suicidio. Las identidades de las víctimas y del presunto agresor han sido reveladas, arrojando luz sobre los vínculos que unían a las personas involucradas en esta tragedia. El suceso ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Detalles del suceso en Hamilton Township

Las autoridades del Condado de Mercer identificaron a las víctimas como Claribel Torres, una mujer de origen dominicano, y su hija de 10 años, Evangelina Velásquez. El hombre, identificado por conocidos como Fernando Abel, también de origen dominicano, es señalado como el presunto autor de los disparos antes de quitarse la vida. Los tres individuos fueron declarados muertos en la escena. La niña, Evangelina Velásquez, cursaba el cuarto grado y era descrita por su padre, Bladimir Velásquez, como una niña "fuerte" y "muy inteligente", con una marcada afición por la natación y las actividades físicas. Bladimir Velásquez también confirmó a las autoridades que Claribel Torres era su expareja.

El conocimiento de la familia indica que Claribel Torres tenía otro hijo, cuyo destino tras el incidente no ha sido precisado por las autoridades. La Policía de Hamilton Township ha iniciado una investigación exhaustiva, colaborando con el Grupo Especial de Homicidios del Condado de Mercer, para establecer la cronología precisa de los eventos y determinar las circunstancias exactas que llevaron a este desenlace fatal. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información sobre el tipo de arma utilizada, los motivos subyacentes o si existían reportes previos de violencia doméstica relacionados con la residencia.

El trasfondo de una relación y el rol de Claribel Torres

Un conocido cercano a las víctimas, quien colaboró con Claribel Torres entre 2021 y 2022, ofreció un testimonio que arroja luz sobre la vida de la mujer y la naturaleza de su vínculo con Fernando Abel. Claribel Torres administraba un bar en Trenton, Nueva Jersey, y su labor principal consistía en ayudar a mujeres inmigrantes sin documentos a encontrar empleo. Según esta versión, las empleadas trabajaban como "damas de compañía", obteniendo comisiones por las bebidas que los clientes compraban, en un sistema de fichas canjeables por dinero al final de sus turnos.

La relación entre Claribel y Fernando Abel inició cuando él comenzó a frecuentar el establecimiento. Con el paso de los meses, la dinámica se tornó cada vez más controladora y abusiva. Fernando Abel, a pesar de no ser el propietario, habría asumido el control del negocio y utilizaba el dinero de Claribel para gastos personales, lo que incluyó cirugías estéticas, viajes a República Dominicana y la adquisición de un vehículo de lujo. Esta situación de abuso escaló, y Claribel Torres eventualmente perdió la administración del negocio debido a problemas financieros directamente vinculados con Fernando Abel. El conocido lamentó no haber denunciado los abusos, señalando que tanto él como otros miembros de la comunidad y familiares fueron testigos de las señales de violencia, pero no tomaron medidas decisivas para prevenir la reciente tragedia.

Investigación en curso y las implicaciones para la comunidad de Nueva Jersey

La investigación sobre la muerte de Claribel Torres y su hija Evangelina Velásquez en Hamilton Township, Nueva Jersey, se encuentra en una etapa crucial. El Grupo Especial de Homicidios del Condado de Mercer y la División de Policía de Hamilton trabajan en conjunto para recopilar pruebas y esclarecer los hechos. Este tipo de incidentes, que involucran la violencia intrafamiliar y sus consecuencias devastadoras, resalta la complejidad de las dinámicas de abuso y la importancia de la intervención temprana.

La comunidad dominicana en Nueva Jersey y en particular la de Hamilton Township, se ha visto profundamente afectada por la noticia. El suceso ha puesto de relieve la necesidad de concientización y apoyo a las víctimas de violencia en el ámbito doméstico. A medida que las autoridades continúen con sus indagaciones, se espera que se revele una comprensión más completa de los eventos que llevaron a este trágico resultado, ofreciendo respuestas a una comunidad en duelo.