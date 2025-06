Muy buenas noticias para inmigrantes en EEUU: organización ofrece acompañamiento a cortes de justicia para prevenir arrestos

Los arrestos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cometidos a las afueras de la corte de inmigración en distintas partes del país, han provocado un aura de temor e incertidumbre en los ciudadanos extranjeros con estatus migratorio irregular que deben acudir a sus citas con el juez para esclarecer situación en Estados Unidos.

Como consecuencia hacia esta medida extrema de ICE, diversas organizaciones se vienen organizando para proteger y motivar a los inmigrantes indocumentados a regularizar su situación. Este es el caso de Faith in action, una organización que ofrece acompañamientos a todo aquel residente del Área de la Bahía que necesite asistir a una cita judicial en la corte de San Francisco.

¿Qué facultades tiene Faith in action para la defensa de los inmigrantes en San Francisco, California?

A través de un comunicado emitido por Faith in Action, señala la loable labor que realiza en San Francisco, California: “El servicio de acompañamiento lo ofrecen voluntarios que no son abogados, pero que acompañan a las personas y están atentos a los arrestos en los tribunales”.

Es importante indicar que la organización no puede evitar los arrestos de agentes ICE a inmigrantes con estatus migratorio irregular en tribunales de San Francisco, en cambio, sirven como un grupo de alerta inmediata y de soporte para contactar a la Línea de Respuesta Rápida que sea conveniente, de acuerdo a la ciudad o el condado en el cual resida el detenido. Tampoco se encuentran facultados para programar citas virtuales con jueces de inmigración, este proceso se realiza con un abogado experto en el tema.

¿Cuántos inmigrantes fueron detenidos por ICE el 3 de junio en San José, California?

La Red de Respuesta Rápida del condado de Santa Clara, en California, confirmó el martes 3 de junio de 2025, el arresto de cuatro inmigrantes en una oficina de procesamiento ICE, ubicada al lado de un centro comercial en San José. “Nuestros observadores llegaron a la escena y reportaron que la gente que acudía a sus citas de ISAP-ICE check in fueron las que están siendo detenidas", mencionó un informante de la organización que no quiso otorgar su identidad.

La policía de San José se acercó al lugar de detención para tranquilizar la situación, debido a que se había realizado una ronda de gente, al rededor de los agentes ICE y los inmigrantes. "El Departamento de Policía de San José (SJPD) fue notificado de que agentes de ICE estaban realizando un operativo en la zona de Snell Avenue y Blossom Hill Road. SJPD envió a un teniente al lugar para asegurar que no se cometieran otros delitos y para recordarles que no participamos en la aplicación de las leyes migratorias. No se cometió ningún delito y el teniente abandonó el lugar poco después", finalizó su comunicado las autoridades californianas.