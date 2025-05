Niña muere en su primer día de guardería en EE.UU.: empleada fue arrestada por negligencia y liberada tras pagar US$500.000

Una trabajadora de una guardería en Lenoir, Carolina del Norte, fue arrestada por presunto homicidio involuntario tras la muerte de una niña de 16 meses, ocurrida el 19 de mayo, durante su primer día en el centro infantil. La menor no despertó de la siesta y falleció poco después en un hospital local. La acusada fue liberada tras pagar una fianza de 500 mil dólares.

Alexandra Coffey, de 29 años, fue detenida dos días después de los hechos, el miércoles 21 de mayo, luego de que las autoridades la vincularan con la muerte de la menor. Ese mismo día, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte suspendió de inmediato la licencia de la guardería privada Creative Beginnings y ordenó su cierre total.

Alexandra Coffey enfrenta cargos por homicidio involuntario

Según el reporte policial, Coffey enfrenta cargos por homicidio involuntario, lo que en ese estado implica causar la muerte de alguien sin intención directa, pero con negligencia o conducta imprudente. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los hallazgos específicos ni se han hecho públicos los documentos judiciales. Tampoco se han emitido declaraciones por parte del abogado defensor.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 19 de mayo. La policía de Lenoir recibió una llamada de emergencia por un paro cardíaco infantil poco antes de las 3 p. m. Al llegar, encontraron a la bebé inconsciente. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, fue declarada muerta en el hospital Caldwell UNC Healthcare.

La menor de edad fue trasladada hospital Caldwell UNC Healthcare. Foto: Google Earth

Madre se enteró de la muerte de su hija por teléfono

La madre de la menor confirmó a WBTV que era el primer día de su hija en la guardería y que fue notificada por teléfono de que su bebé no despertó de la siesta. “No me dieron más detalles, solo que no se despertó”, declaró.

La investigación continúa abierta y no se descarta que otros empleados del centro estén bajo revisión. Las autoridades aún no han esclarecido si hubo negligencia directa, demoras en protocolos de atención o antecedentes en la institución. La audiencia de causa probable se llevará a cabo en los próximos días y será clave para determinar si el proceso penal avanza.