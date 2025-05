ICE: ¿cómo saber si la cita de rutina de un inmigrante puede convertirse en detención y deportación en EEUU?

En medio de operativos migratorios intensificados en distintas ciudades de Estados Unidos, crece la preocupación entre los inmigrantes que deben acudir a citas programadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos de estos encuentros, que en principio son rutinarios, terminan en detenciones y posteriores deportaciones, especialmente cuando el individuo tiene una orden final emitida por un juez.

El abogado especializado en leyes migratorias Ángel Leal explicó a Univision cuáles son los pasos que todos inmigrantes en EE.UU. deben seguir para conocer su situación legal antes de acudir a estas reuniones y evitar la deportación.

Paso a paso para saber si un inmigrante está en riesgo de detención y deportación en EEUU

El abogado Ángel Leal indicó que lo primero que debe hacer un inmigrante es identificar su situación actual frente a las leyes migratorias. Para esto, existen métodos específicos que permiten acceder a su expediente y verificar si existe una orden de deportación o si el caso está en proceso en EE.UU.

Revisar el número de registro de extranjero: es un código de nueve dígitos que comienza con la letra “A”. Este número permite acceder a la información personal en los registros migratorios.

es un código de nueve dígitos que comienza con la letra “A”. Este número permite acceder a la información personal en los registros migratorios. Llamar al sistema automatizado de las cortes de inmigración: marcar al 1-800-898-7180 , el usuario puede ingresar su número de registro y saber si tiene una orden de deportación o una audiencia pendiente ante el tribunal.

marcar al , el usuario puede ingresar su número de registro y saber si tiene una orden de deportación o una audiencia pendiente ante el tribunal. Solicitar el historial migratorio mediante FOIA: bajo la Ley de Libertad de Información ( FOIA ), es posible requerir los antecedentes migratorios de diversas agencias, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP ) y el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ).

bajo la Ley de Libertad de Información ( ), es posible requerir los antecedentes migratorios de diversas agencias, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( ) y el Departamento de Seguridad Nacional ( ). Considerar si el caso fue procesado bajo deportación expedita: según Leal, en estos procesos no interviene un tribunal de inmigración, por lo tanto, el caso puede no estar registrado en el sistema telefónico mencionado.

según Leal, en estos procesos no interviene un tribunal de inmigración, por lo tanto, el caso puede no estar registrado en el sistema telefónico mencionado. Consultar con un abogado especializado en inmigración: tener asesoría legal es crucial para interpretar correctamente la información obtenida y conocer las probabilidades reales de detención durante una cita con ICE.

¿Qué hacer si tienes una cita con ICE?

Una de las principales recomendaciones de los expertos es no faltar a la cita con ICE, incluso si se sospecha que podría haber una orden de arresto. “Si usted no asiste, se convierte en un fugitivo o fugitiva. Está empeorando su situación. La clave no es huir ni esconderse, sino prepararse y asesorarse”, señaló el abogado Leal a Univision.

Faltar a una comparecencia puede derivar en una orden automática de detención, además de afectar negativamente cualquier proceso de defensa migratoria.