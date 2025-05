Empresarios de EEUU instan a Trump a flexibilizar su política migratoria por crisis de empleo y escasez de trabajadores

La política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos ha generado un impacto directo en la escasez de trabajadores, situación que ya comienza a afectar a distintos sectores económicos. Mientras el presidente mantiene una postura firme en el control migratorio, numerosas empresas enfrentan serias dificultades para cubrir puestos de trabajo, lo que pone en riesgo sus operaciones. Por ello, varios empresarios decidieron alzar su voz para solicitar una revisión y flexibilización de las medidas implementadas por la actual administración.

La Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC) y otros grupos empresariales buscan ejercer presión para que se reforme la política migratoria de Estados Unidos. Esto luego de conocerse la promesa de Donald Trump de ejecutar una “mayor operación de deportación en la historia del país”.

El impacto de la política migratoria en la crisis de empleo

La política migratoria de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha provocado un efecto adverso en el mercado laboral, generando una escasez significativa de trabajadores en sectores clave. Según datos de la ABIC, existen aproximadamente 1.7 millones de puestos sin cubrir en el país, lo que contribuye a la inflación y al aumento de los costos para las familias estadounidenses.

"Tenemos alrededor de 1,7 millones de puestos sin cubrir y los empleadores están preocupados por una escasez de mano de obra que empuja al alza la inflación para las familias estadounidenses", indicó Rebecca Shi, de la Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC), a BBC Mundo.

Sectores críticos como la agricultura y la atención médica dependen en gran medida de trabajadores inmigrantes. Por ejemplo, el 40% de los empleados en servicios sanitarios y hasta el 73% en actividades agrícolas son extranjeros.

Manolo Betancur, empresario colombiano nacionalizado en Estados Unidos y propietario de Manolo's Bakery, una cadena de panaderías en Carolina del Norte, señala que las redadas de inmigración afectan directamente la asistencia de sus empleados. “Las redadas de los agentes de Inmigración son frecuentes en mi zona y sé que cuando hay una, mis empleados no van a aparecer porque se van a quedar en casa protegiendo a sus familias”, dijo.

Manolo Betancur, empresario y propietario de Manolo's Bakery. | BBC | Manolo's Bakery.

Piden reformar la política migratoria de Estados Unidos

Frente a este escenario, la Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC) y sus miembros hacen un llamado a Donald Trump y al Congreso para impulsar una política migratoria más sensata y funcional. La prioridad es crear vías legales que permitan cubrir las vacantes existentes y evitar que el país pierda mano de obra especializada y esencial para el desarrollo económico.

Bob Worsley, presidente de ABIC y empresario republicano, destaca que sin una regulación adecuada, las medidas restrictivas solo desplazan el problema, provocando que la inmigración ilegal continúe aumentando. "Puedes asegurar la frontera, pero si no solucionas el tema de la inmigración de modo que la gente pueda venir legalmente, va a suceder de nuevo", dijo para The New York Times.

Ante la escasez laboral, algunos estados han aprobado leyes que flexibilizan el empleo de menores, permitiendo que trabajen en actividades que antes estaban restringidas. Florida, Ohio e Iowa han avanzado en esta dirección, pero la medida es insuficiente para compensar la falta de trabajadores extranjeros.