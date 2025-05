Seguro Social en Estados Unidos elimina medida antifraude en ciertas solicitudes por aumento de retrasos

El Seguro Social de Estados Unidos (SSA) ya no retendrá las solicitudes de beneficios de jubilación en el plazo de tres días para verificar fraudes, según un correo electrónico que fue enviado a los trabajadores de la agencia y al que tuvo acceso CNN. Esta decisión se produce por la gran acumulación de solicitudes que ha aumentado a casi 575 mil peticiones de jubilación.

La medida impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, de implementar una medida antifraude en las solicitudes de jubilación, fue revisada varias veces por la entidad, ya que anteriormente se había registrado una creciente acumulación de solicitudes en adultos mayores y discapacitados.

Beneficiarios tenían que confirmar su identidad al Seguro Social

Desde que se aplicó la política antifraude, la agencia pretendía prohibir que los solicitantes presentaran solicitudes de beneficios por teléfono, argumentando que no era posible realizar una verificación de identidad adecuada. Por ello, la SSA indició que los beneficiaros debían confirmar su identidad mediante su cuenta en línea "my Social Security" o acudir personalmente a una oficina para completar la solicitud. Sin embargo, los defensores expresaron que la medida sería dificultosa para las personas que no manejan computación o viven lejos de las oficinas del SSA.

La medida que eliminó la posibilidad de que los beneficiarios actualizaran su información de depósito directo por teléfono, provocó que los ciudadanos mayores y personas con discapacidades saturaran las líneas telefónicas y oficinas de la agencia con sus inquietudes. Muchos creían que debían verificar su identidad para continuar recibiendo pagos o tenían dudas sobre los nuevos procedimientos.

Ante los constantes incidentes administrativos y de atención , el Seguro Social de Estados Unidos comunicó que la política antifraude solo afectaría a quienes solicitaran beneficios de jubilación, sobrevivientes o familiares por teléfono, y que su puesta en marcha se pospondría dos semanas, hasta el 14 de abril. Las solicitudes realizadas por teléfono serían sometidas a una revisión para detectar fraude y, en caso de encontrar irregularidades, los solicitantes tendrían que acudir a una oficina para verificar su identidad.

Beneficiaros saturaron las solicitudes de reclamos en las oficinas del Seguro Social

Durante la quincena de mayo, el Seguro Social tenía cerca de 575.000 solicitudes de jubilación pendientes, de las cuales aproximadamente 140.000 llevaban al menos 60 días sin resolver, según un correo electrónico de Stephen Evangelista, comisionado adjunto de operaciones del Seguro Social. El trabajador indicó que la agencia está recibiendo un volumen récord de solicitudes este año por diversas razones, entre ellas la generación masiva de baby boomers que alcanza la edad de jubilación y una ley aprobada por el Congreso que aumentó los beneficios del Seguro Social para casi 3 millones de trabajadores federales, estatales y locales.

De acuerdo con Evangelista, el retraso comenzó a aumentar rápidamente el otoño pasado, pasando de menos de 350.000 reclamaciones pendientes en septiembre a casi 600.000 en abril. Ante ello, se ordenó a los empleados de las oficinas de campo y de otra unidad a “hacer todo lo posible” para incrementar en al menos un 10 % el número de reclamaciones de jubilación que procesan diariamente durante el resto de mayo. El Seguro Social está en proceso de despedir a alrededor de 7,000 empleados, lo que representa aproximadamente el 12 % de su plantilla, ofreciendo dos fases de propuestas de renuncia voluntaria diferida, junto con otros incentivos de indemnización y jubilación anticipada.

“A los empleados les parece otra muestra de falta de respeto por parte de una dirección de la agencia que no está a la altura de las circunstancias”, indicó Joel Smith, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 3184. Los trabajadores “no buscaban otro correo electrónico desmotivador de una dirección de agencia que les recortó el teletrabajo, les animó a renunciar y creó un retraso innecesario”.