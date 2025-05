La tranquilidad de un exclusivo barrio costero en Rhode Island se vio interrumpida por un hallazgo que ha causado preocupación en Estados Unidos. Restos humanos fueron encontrados cerca de la mansión de la cantante Taylor Swift, en la localidad de Watch Hill, y este descubrimiento se suma a una cadena de casos similares registrados desde marzo.

Con este nuevo caso, la cifra de cuerpos o restos hallados en Connecticut, Rhode Island y Massachusetts asciende a 13. El aumento de casos ha generado preocupación entre la población, y en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre la posible presencia de un asesino en serie en Nueva Inglaterra, a pesar de que las autoridades no han confirmado ninguna relación entre los hechos.

¿Dónde encontraron los restos humanos y qué se sabe del caso?

El hallazgo ocurrió el miércoles en un sendero junto a la playa, en la avenida Everett de Watch Hill, una de las zonas más exclusivas de Rhode Island. El hueso, identificado como parte de una pierna humana, fue descubierto a escasa distancia de la mansión costera de la estrella pop Taylor Swift.

Los restos fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del estado para ser analizados. Por ahora, no se sospecha de ningún hecho delictivo, aunque las autoridades locales, como el Departamento de Policía de Westerly y la Policía Estatal de Rhode Island, han evitado hacer declaraciones públicas sobre el caso.

Ya son 13 cuerpos hallados en tres estados de Nueva Inglaterra

Con este nuevo descubrimiento en Rhode Island, la cifra total de restos humanos encontrados en la región asciende a 13 desde principios de marzo. Según los reportes, cinco cuerpos fueron encontrados en Massachusetts, cinco en Connecticut y tres en Rhode Island.

En Taunton, una pequeña ciudad de Massachusetts, se hallaron dos cadáveres. A pesar de la creciente preocupación entre los vecinos, las autoridades no han confirmado vínculos entre los casos, y esa falta de claridad ha alimentado las especulaciones y el temor en la comunidad.

¿Hay un asesino en serie en Estados Unidos? Esto dicen los expertos

El exagente del FBI Scott Duffey declaró a medios nacionales que, si bien entiende la preocupación pública, no hay pruebas suficientes para afirmar que se trata de un asesino en serie. Según explicó, la falta de información clara por parte de las autoridades alimenta las sospechas.

"No se está divulgando lo suficiente, y por eso siguen creciendo las teorías sobre un asesino serial", comentó Duffey. Aunque no descarta del todo la posibilidad, insistió en que aún no hay elementos que permitan confirmar una conexión directa entre las víctimas.

