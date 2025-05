Instalan cartel contra Trump cerca de aeropuerto de Miami para que lo vea al llegar a Florida: "No queremos un aspirante a dictador"

El grupo activista "Keep Them Honest" instaló un cartel con el mensaje "Wannabe Dictator" (aspirante a dictador) junto a la imagen del presidente Donald Trump en un área prominente de Miami-Dade. El letrero, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, fue colocado de manera deliberada para que Trump lo vea al aterrizar en el sur de Florida. La organización busca con esta acción destacar lo que consideran un patrón de políticas autoritarias y cuestionables decisiones.

Chris Wills, portavoz de la agrupación, explicó la motivación detrás de la iniciativa: "Queremos que reflexione sobre por qué lo llaman dictador aquí en Miami-Dade y sobre las consecuencias de sus decisiones recientes". Este es el octavo cartel de este tipo que el grupo instala en el condado, apuntando anteriormente contra políticos como Marco Rubio y María Elvira Salazar, criticándolos por respaldar políticas migratorias que, según la organización, fragmentan familias y afectan a quienes buscan refugio en Estados Unidos.

El cartel contra Donald Trump como protesta a la revocación del parole humanitario

El cartel apareció un día después de que Trump pidiera a la Corte Suprema que revocara el programa de parole humanitario implementado durante el mandato de Joe Biden. Este programa ha otorgado residencia legal a más de 500,000 migrantes provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, ofreciendo una oportunidad de estabilidad a personas que huyen de contextos adversos.

Adelys Ferro, activista en defensa de los derechos de los migrantes, destacó que las acciones de Trump apuntan a eliminar beneficios migratorios clave, facilitando deportaciones masivas. Ferro subrayó la importancia del parole como una herramienta que ha permitido a miles de familias iniciar una nueva vida en Estados Unidos. “Si este programa desaparece, las consecuencias serían devastadoras para cientos de miles de personas", aseguró.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia intenta frenar los esfuerzos de Trump apelando una decisión de una jueza federal en Boston. Según este fallo, cualquier cambio en el programa debe ser evaluado caso por caso, evitando así una eliminación generalizada del parole.

Reacciones en Miami y vigilias en Doral

La incertidumbre sobre el futuro del parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha generado preocupación entre los migrantes y sus defensores. En respuesta, activistas organizaron una vigilia en Doral, donde exigieron la continuidad de estos programas y resaltaron su impacto positivo en las comunidades migrantes.

Durante la manifestación, Ferro enfatizó: “No somos delincuentes; somos trabajadores y personas honestas que buscan una oportunidad para vivir en paz. En nuestros países nos esperan la represión y la violencia". Los asistentes portaron pancartas y velas en un acto que buscó visibilizar las historias humanas detrás de las cifras.

Cartel contra trump ubicado en un sitio estratégico de Miami

El cartel en Freedom Park no es un acto aislado, sino parte de una campaña más amplia de "Keep Them Honest" para denunciar lo que consideran políticas y decisiones que afectan negativamente a la población migrante y a la democracia. Los mensajes anteriores de la organización también han abordado temas como la falta de acción frente al cambio climático y la desigualdad económica, buscan generar reflexión y debate público.

Con el mensaje dirigido directamente a Donald Trump, el grupo espera captar la atención no solo del presidente, sino también de sus seguidores y detractores. La ubicación del cartel, en una de las principales rutas hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, asegura que sea visible para miles de personas diariamente, amplificando su alcance.