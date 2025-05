Bank of America, Wells Fargo y Chase Bank: ¿estos bancos abren el 11 de mayo por el Día de la Madre en Florida?

Una de las fechas más esperadas por todo el mundo es el Día de la madre, la celebración que conmemora el rol de todas las mujeres que se esfuerzan día tras día para sacar adelante a su familia. Sin embargo, la fecha en la que se celebra puede variar dependiendo del país en el que uno se encuentro. En Estados Unidos, el Dia de la madre se celebra el segundo domingo de mayo, variando la fecha cada año.

Frente a ello, al ser domingo y, a la vez, una fecha importante, muchos ciudadanos en Estados Unidos se preguntan si los servicios del país atenderán con regularidad. En el caso de Florida, los bancos Bank of America, Wells Fargo y Chase Bank ya tienen programado su calendario de atenciones, por lo que, a continuación, se explicará si la atención es normal en dichos lugares.

¿Bank of America abrirá el 11 de mayo por el Día de la madre en Florida?

Bank of America Corporation es una entidad financiera multinacional con sede principal en Charlotte, Carolina del Norte. Se posiciona como el segundo mayor holding bancario de Estados Unidos en términos de activos. La empresa cuenta con numerosas sedes y cajeros automáticos en Florida. En su horario recurrente, Bank of America ofrece servicio al cliente de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m., mientras que los sábados y domingos atienden de 8 a.m. a 5 p.m.. La banca en línea y móvil está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Por ende, Bank of America atenderá con regularidad en el Día de la madre. Los residentes de Florida no tendrá que preocuparse por la atención de esta entidad, siempre y cuando acudan en el horario establecido.

¿Wells Fargo abrirá el 11 de mayo por el Día de la madre en Florida?

Wells Fargo & Co. es una empresa global dedicada a los servicios financieros. Dentro de Estados Unidos, ocupa el cuarto lugar en cuanto a calidad de activos y es el tercer banco más grande según su capitalización bursátil. Además, se posiciona como el segundo mayor banco en depósitos, hipotecas y tarjetas de débito. En 2007, fue la única entidad bancaria del país en recibir una calificación AAA de S&P, aunque esta fue rebajada a AA- tras la crisis económica de 2008.

Los horarios de atención de Wells Fargo varían según el tipo de servicio. Para servicios de corretaje, la atención se brinda de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta la medianoche. En el caso de préstamos y créditos, el horario es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El servicio al cliente general está disponible de lunes a sábado, entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m.

Por ello, depende del servicio que deseen recibir los usuarios de Wells Fargo en Florida, pueden asistir a la oficinas del banco.

¿Chase Bank abrirá el 11 de mayo por el Día de la madre en Florida?

JPMorgan Chase Bank, N.A., conocido comercialmente como Chase Bank, es un banco nacional con sede principal en Nueva York y funciona como la división de banca comercial y de consumo del conglomerado financiero JPMorgan Chase. Originalmente llamado Chase Manhattan Bank, adoptó su nombre actual tras fusionarse con JP Morgan & Co. en el año 2000. El Chase Manhattan Bank nació de la unión entre Chase National Bank y Manhattan Company en 1955.

El horario de las sucursales de Chase Bank puede variar según la ubicación, aunque por lo general operan de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., permaneciendo cerradas los fines de semana. En zonas con alta afluencia, algunas oficinas pueden ofrecer horarios ampliados. Para conocer el horario exacto de una sucursal específica, se recomienda consultar la app móvil o el sitio web oficial de Chase.

En ese caso, los usuarios de Chase Bank que residen en Florida no serán atendidos en el Día de la madre porque cae domingo. Deberán esperar hasta el día siguiente para realizar cualquier actividad con el banco.