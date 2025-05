Alcalde de New Jersey fue arrestado por agente del ICE cuando protestaba fuera de un centro de detención

El alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado este viernes luego de estar protestando en los exteriores de un centro de detención de ICE. De acuerdo con la fiscal federal, Alina Habba, informó en su plataforma social X que Baraka habría incurrido en el delito intrusión de morada y que ignoró la advertencia de los agentes de Seguridad Nacional para que abandone Delaney Hall, prisión administrada por la empresa privada GEO Group.

Baraka es un demócrata que lucha contra la administración de Donald Trump sobre la inmigración ilegal y presentado su candidatura para suceder al gobernador Phil Murphy. Testigos que estuvieron presente en el arresto señalaron que la detención se dio después de que Barka se uniera a tres miembros de la delegación del Congreso de New Jersey: Robert Menendez, LaMonica Mclver y Bonnie Watson, quienes intentaron ingresar a la institución.

Agentes de ICE detuvieron a manifestantes que planeaban ingresar al centro de detención

Los manifestantes bloquearon la entrada de ingreso del centro de detención y los agentes del ICE tomaron acciones. "Hubo gritos y empujones", "luego los oficiales rodearon a Baraka. Tiraron a uno de los organizadores al suelo. Esposaron a Baraka y lo subieron a un vehículo sin identificación", relató Viri Martínez, una activista de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los inmigrantes.

Tras el incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los legisladores no habían solicitado un recorrido de las instalaciones, sino que quisieron entrar a la fuerza. Asimismo, según CNN, la institución no respondió sobre las preguntas de por qué solo el alcalde fue arrestado.

Alcalde fue detenido por ICE cuando realizaba un recorrido en el centro de detenciones

Según Ned Cooper, portavoz de Watson Coleman, dijo que los legisladores visitaron las instalaciones sin previo aviso, ya que solo era una inspección y no un recorrido programado. “Llegaron, explicaron a los guardias y a los funcionarios de la instalación que estaban allí para ejercer su autoridad de supervisión”, se les permitió entrar a inspeccionar el centro sin inconvenientes, pero después fueron arrestados por ICE.

No obstante, "los miembros del Congreso no están por encima de la ley y no pueden irrumpir ilegalmente en instalaciones de detención. Si estos miembros hubieran solicitado un recorrido, habríamos facilitado", refutó McLaughlin. De la misma manera, un comunicados del DHS señaló que no "irrumpieron" el recorrido. Un video difundido se observa como un funcionario federal le dice a Baraka que no podía unirse a la visita, porque no era "miembro del Congreso".