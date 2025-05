Donald Trump responde a las críticas a su foto vestido como papa: "Está bien divertirse un poco, ¿no?"

El presidente estadounidense, Donald Trump, respondió hoy a las críticas que generó tras postear una foto generada por inteligencia artificial (IA) en la que aparece vestido de papa. Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el propio Trump reaccionó a las críticas, pidiendo un respiro y argumentando que su intención no era ofender a nadie, sino divertirse un poco con una imagen que, según él, fue generada por alguien más.

La fotografía muestra a Trump con sotana blanca, mitra y cruz dorada, simulando dar una bendición con el brazo derecho levantado, lo que provocó una serie de reacciones de indignación, principalmente dentro de la comunidad católica. El contexto para la publicación de la foto no pudo haber sido más delicado. Se dio en el luto oficial por el fallecimiento del papa Francisco y a tan solo unos días del cónclave que elegirá al nuevo pontífice.

¿Qué dijo Donald Trump tras las críticas a su imagen vestido como papa?

A pesar de que la foto fue subida a su red social, Truth Social, y fue compartida también en la cuenta oficial de la Casa Blanca, Trump alegó que no tenía nada que ver con su creación y que fue alguien más que la subió a internet. "Denme un respiro. Alguien lo hizo por diversión. No pasa nada. Está bien divertirse un poco, ¿no?", dijo Trump. "Yo no tuve nada que ver. Alguien hizo una imagen conmigo vestido como el Papa y la colgó en internet. No tengo ni idea de dónde salió. Tal vez fue IA, pero yo no sé nada. La vi anoche. De hecho, mi mujer pensó que estaba bien", agregó el presidente, al tiempo de indicar que los católicos "amaron" la imagen y que aquellos que la criticaron pertenecían a los "medios falsos".

El presidente de Estados Unidos ya había causado controversia la semana pasada en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano, tras romper el protocolo al asistir vestido de azul en lugar de negro, como establece la tradición en estos eventos.

Críticas a Donald Trump tras postear foto vestido como papa

En un contexto marcado por el luto tras la muerte del papa Francisco y en medio de las expectativas por el cónclave papal, la imagen fue vista por muchos como inapropiada, considerando además que Donald Trump había sugerido días antes que él mismo sería una buena opción para el puesto de líder de la Iglesia Católica. La Conferencia Católica de Nueva York fue una de las primeras en expresar su indignación, acusando a Trump de burlarse de la fe. "Esta imagen no tiene nada de ingeniosa, ni de divertida, señor presidente. Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros", escribió el grupo católico en una publicación de X (antes Twitter).

Otras autoridades como el ex primer ministro italiano Matteo Renzi también criticó duramente la publicación de Trump. "Esta es una imagen que ofende a los creyentes, insulta a las instituciones y demuestra que el líder del mundo de la derecha disfruta haciendo payasadas", dijo Renzi en su cuenta de X.