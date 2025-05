Buenas noticias para inmigrantes en EEUU: jueza prohíbe detenciones de la Patrulla Fronteriza en este estado

La jueza federal en California, Jennifer Thurston, ha impuesto restricciones a las prácticas de detención de inmigrantes de la Patrulla Fronteriza. Según La Nación, esta decisión se dio tras las detenciones de casi 80 personas en enero en la zona conocida como Valle Central. Thurston cuestionó que los arrestos se realizaron sin un orden judicial o una sospecha razonable de que el detenido podría huir.

La medida se aplicará exclusivamente al Distrito Federal del Este de California y busca garantizar que los agentes respeten los derechos constitucionales de los individuos, especialmente inmigrante, en particular la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones arbitrarias.

La Patrulla Fronteriza detiene inmigrantes en California

De acuerdo con The New York Times, el operativo “Return to Sender” de la Patrulla Fronteriza se centró en el condado de Kern, California, especialmente en lugares como estaciones de servicio y comercios locales. Sin embargo, los agentes reconocieron que, entre 78 personas detenidas, la mayoría de los detenidos no tenían antecedentes penales ni registros migratorios. Solo una persona contaba con una orden de deportación pendiente.

Este fue el motivo para que la jueza Thurston limitara el actuar contra inmigrantes, exigiendo que cualquier detención se base en una sospecha razonable de que la persona intentará huir. La decisión también cuestionó el criterio utilizado por los agentes, quienes, según las pruebas presentadas, habrían detenido a personas basándose en su apariencia física o su condición de trabajadores agrícolas, sin verificar su estatus migratorio.

ACLU denunció a la Patrulla Fronteriza por arrestar inmigrantes en California

El caso fue impulsado por una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representó a residentes locales y al sindicato United Farm Workers. La organización denunció que las redadas crearon un ambiente de temor en las comunidades agrícolas del área, afectando gravemente la confianza y la seguridad de los trabajadores.

Elizabeth Strater, vicepresidenta nacional del sindicato, señaló que la decisión judicial reafirma la necesidad de aplicar las leyes de manera equitativa y justa, sin basarse en prejuicios raciales. A pesar de las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el trabajo de la Patrulla Fronteriza. En un comunicado, la agencia subrayó su compromiso con "restablecer el estado de derecho" en el sistema migratorio.