Atención, inmigrantes indocumentados: conoce los derechos que nadie te puede negar en Estados Unidos

En Estados Unidos, las leyes federales y la Constitución garantizan ciertos derechos fundamentales a todas las personas, sin importar su estatus migratorio. A pesar de que los inmigrantes indocumentados no tienen todos los derechos que poseen los ciudadanos o residentes permanentes, están protegidos por diversas normativas que aseguran su dignidad y bienestar. Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han jugado un papel crucial al informar a los inmigrantes sobre estos derechos esenciales.

El hecho de que una persona se encuentre indocumentada no significa que sus derechos humanos sean vulnerables. Existen leyes que protegen a los inmigrantes, incluso aquellos que no tienen autorización legal para trabajar en el país, permitiéndoles acceder a programas de protección como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o TPS (Estatus de Protección Temporal). A continuación, se detallan algunos de los derechos más importantes que los inmigrantes indocumentados no pueden perder.

Que los inmigrantes indocumentados conozcan estos derechos es crucial para su protección y bienestar. Foto: Telemundo

¿Cuáles son los derechos de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos?

Derecho a la educación:

Los niños indocumentados tienen derecho a asistir a escuelas públicas de primaria y secundaria. Según la Corte Suprema de EE. UU., cualquier niño en el país, independientemente de su estatus migratorio, tiene derecho a recibir una educación básica.

Los niños indocumentados tienen derecho a asistir a escuelas públicas de primaria y secundaria. Según la Corte Suprema de EE. UU., cualquier niño en el país, independientemente de su estatus migratorio, tiene derecho a recibir una educación básica. Derecho a atención médica de emergencia:

Las leyes de EE. UU. garantizan que los inmigrantes indocumentados reciban atención médica en situaciones de emergencia en hospitales.

Las leyes de EE. UU. garantizan que los inmigrantes indocumentados reciban atención médica en situaciones de emergencia en hospitales. Derecho a no ser discriminado:

Los inmigrantes indocumentados están protegidos por leyes federales que prohíben la discriminación en áreas clave como el empleo, la vivienda y la educación. No importa su estatus migratorio, todos tienen derecho a un trato justo y equitativo.

Los inmigrantes indocumentados están protegidos por leyes federales que prohíben la discriminación en áreas clave como el empleo, la vivienda y la educación. No importa su estatus migratorio, todos tienen derecho a un trato justo y equitativo. Derecho a un abogado y protección contra abusos:

Las personas indocumentadas tienen derecho a contar con representación legal en procedimientos de inmigración y a ser protegidas contra abusos por parte de autoridades migratorias. Esto incluye el derecho a no ser detenidos ilegalmente ni a ser sometidos a tratos crueles o inhumanos.

Las personas indocumentadas tienen derecho a contar con representación legal en procedimientos de inmigración y a ser protegidas contra abusos por parte de autoridades migratorias. Esto incluye el derecho a no ser detenidos ilegalmente ni a ser sometidos a tratos crueles o inhumanos. Derecho a permanecer en silencio:

Si una persona indocumentada es detenida por la policía, tiene el derecho constitucional de permanecer en silencio y no responder preguntas relacionadas con su estatus migratorio.

Si una persona indocumentada es detenida por la policía, tiene el derecho constitucional de permanecer en silencio y no responder preguntas relacionadas con su estatus migratorio. Derecho a la privacidad:

Existen leyes que protegen la privacidad de los inmigrantes indocumentados. Las autoridades no pueden divulgar su estatus migratorio sin una orden judicial adecuada.

Existen leyes que protegen la privacidad de los inmigrantes indocumentados. Las autoridades no pueden divulgar su estatus migratorio sin una orden judicial adecuada. Derecho a protección contra la violencia doméstica:

Las víctimas de violencia doméstica pueden acceder a protección y servicios. La ley permite que estas personas reciban ayuda sin temor a ser detenidas por su situación migratoria.

Las víctimas de violencia doméstica pueden acceder a protección y servicios. La ley permite que estas personas reciban ayuda sin temor a ser detenidas por su situación migratoria. Derecho a la libertad de religión y expresión:

Los inmigrantes indocumentados tienen el derecho de practicar libremente su religión y expresar sus ideas sin miedo a represalias por parte del gobierno.

Estos derechos son esenciales para garantizar que los inmigrantes indocumentados puedan vivir en EE. UU. sin temor a ser despojados de sus derechos básicos. Es fundamental que los inmigrantes indocumentados conozcan estos derechos para protegerse a sí mismos y a sus familias de posibles abusos.