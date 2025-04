Aviso importante para inmigrantes en EEUU: estado impondrá fuertes multas si no portas constancia migratoria

Según La Nación, el estado de Arizona ha implementado una nueva normativa que exige a los inmigrantes portar la constancia migratoria al salir a la calle. Esta medida afecta a todos los residentes extranjeros, quienes deberán tener consigo un documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que acredite su estatus migratorio.

De no cumplir con esta exigencia, las autoridades locales podrían imponer severas sanciones, que incluyen multas económicas y otros castigos. Las autoridades advierten que las verificaciones de estatus migratorio serán más estrictas, y aquellos que no lleven consigo los documentos requeridos enfrentarán consecuencias legales en Estados Unidos.

Multas y sanciones a inmigrantes en Arizona

De acuerdo con La Nación, los inmigrantes en Arizona que no porten la constancia migratoria requerida podrían enfrentar una multa superior a los US$100 dólares. Además, las sanciones no se limitan únicamente a la imposición de un pago. Aquellos que no puedan presentar la documentación adecuada deberán comparecer ante las autoridades judiciales.

Sanciones superiores a los US$100.

Requisito de presentarse ante las autoridades judiciales.

Detención temporal para verificar la información del individuo.

Revisión minuciosa del estatus migratorio.

Arresto en caso de detectar irregularidades en los documentos.

Documento del USCIS para todos los inmigrantes en Arizona

Para evitar sanciones y complicaciones legales, todos los inmigrantes en Arizona deben portar una constancia migratoria válida. Este documento, emitido por el USCIS, puede ser una tarjeta de residencia permanente o una autorización laboral, dependiendo del estatus migratorio del individuo. La constancia migratoria tiene como propósito certificar que la persona se encuentra en una situación regular ante las autoridades estadounidenses.

Los inmigrantes que no cuenten con esta constancia pueden enfrentarse a serias consecuencias legales, especialmente si no pueden demostrar su legalidad ante las autoridades. Para obtener la constancia migratoria, los residentes extranjeros deben completar el proceso de solicitud correspondiente ante el USCIS, el cual incluye la entrega de ciertos documentos y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las leyes migratorias de Estados Unidos.