Sobrevivientes del tiroteo de Parkland se oponen a la ley que reduce la edad para la compra de armas en Florida

Después del tiroteo mortal en la Universidad Estatal de Florida (FSU), un grupo de estudiantes que sobrevivió al incidente similar en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en 2018, ha expresado su rechazo a una propuesta legislativa que busca reducir la edad mínima para la compra de armas en el estado. La legislación actual prohíbe la compra de armas a personas menores de 21 años, una restricción que fue implementada tras la tragedia en Parkland, donde 17 personas perdieron la vida.

En una carta dirigida al gobernador Ron DeSantis, 28 estudiantes, liderados por Jaclyn Corin, fundadora del movimiento March For Our Lives, calificaron de “impensable” y “peligrosa” la intención de revertir esta ley. Corin enfatizó que para muchos de ellos, el reciente tiroteo en Tallahassee representa la segunda vez que enfrentan un hecho de este tipo, cuestionando que la misma ley que se promulgó gracias a sus voces ahora esté siendo amenazada.

Antecedentes de la legislación sobre armas en Florida

La ley que establece los 21 años como edad mínima para comprar rifles y otras armas largas en Florida fue promulgada tras el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, ocurrido el 14 de febrero de 2018. Este ataque, perpetrado por un joven de 19 años armado con un rifle semiautomático AR-15, dejó un saldo de 17 muertos y 17 heridos. La magnitud de la tragedia generó una presión pública sin precedentes, lo que llevó a la legislatura estatal a actuar.

Como parte de un paquete más amplio de reformas sobre seguridad escolar y control de armas, se aprobó el aumento de la edad mínima para comprar armas largas de 18 a 21 años. Esta ley, firmada por el entonces gobernador Rick Scott, representó una excepción significativa dentro del panorama político pro-armas de Florida, convirtiendo al estado en uno de los pocos que aplican esta restricción para armas largas.

División en el Partido Republicano de Florida

A pesar del respaldo general del Partido Republicano a los derechos de tenencia de armas, la propuesta para reducir la edad mínima para adquirir rifles ha generado fisuras dentro de sus propias filas. El gobernador Ron DeSantis ha sido uno de los principales impulsores del cambio legislativo, argumentando que si una persona de 18 años puede enlistarse en el ejército, también debería poder comprar un arma. Esta lógica ha sido compartida por varios legisladores republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez.

No obstante, el Senado, dominado también por republicanos, ha mostrado una postura más cautelosa. La senadora Kathleen Passidomo, quien preside el Comité de Reglas, ha confirmado que su comité no llevará el proyecto al recinto, marcando una línea firme contra cualquier retroceso legislativo en materia de control de armas. Esta ambigüedad deja abierta la posibilidad de que el Senado no actúe sobre el tema, por tercer año consecutivo.

Tiroteo reciente en la Universidad Estatal de Florida

El 17 de abril, un nuevo tiroteo sacudió el campus de la Universidad Estatal de Florida, donde un estudiante de 20 años abrió fuego en las inmediaciones de la unión estudiantil. El saldo fue de dos personas muertas y seis heridas, un episodio que volvió a poner en primer plano el debate sobre el acceso a armas de fuego por parte de jóvenes adultos. La respuesta policial fue inmediata, y el atacante fue abatido por los agentes.

Las circunstancias del ataque, el perfil del agresor y el origen del arma han profundizado las críticas hacia los intentos de reducir la edad mínima para la compra de armas largas. En el plano sanitario, el Hospital Tallahassee Memorial Healthcare informó que tres de los heridos ya fueron dados de alta, mientras que otros dos se esperaban para ser dados de alta ese mismo día.