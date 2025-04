Familia mexicana que reside 10 años en Carolina del Norte ahora podría ser deportada tras revocación de su visa por una ley

Los González están viviendo un drama que podría separarlos de su hogar y su vida en Estados Unidos. Después de diez años de arduo trabajo y compromiso con la comunidad, la familia mexicana enfrenta una posible deportación tras la revocación de su visa por parte de las autoridades. Este caso ha conmocionado a la comunidad de Asheville, donde han dejado una huella importante a través de proyectos sociales que han impactado positivamente a los más necesitados.

Ante la noticia, vecinos y amigos se han unido para evitar la deportación de la familia, denunciando lo que consideran una injusticia hacia inmigrantes que han aportado al bienestar de la comunidad. La historia de los González ha recibido un apoyo masivo, con el objetivo de garantizar que esta familia continúe viviendo en el país que consideran su hogar.

Una familia comprometida con la comunidad

La familia Gonzales está conformada por cinco integrantes, Felipe, Fey y sus tres hijos. El padre de familia trabaja en el sector de construcción, mientras que su esposa, realiza labores de limpieza. Desde su llegada a Carolina del Norte, la familia González se ha destacado por su compromiso con la comunidad, ellos participan en proyectos sociales, ayuda solidaria, actividades escolares y apoyo a comunidades en riesgo. Una de las principales acciones que destacan los vecinos, es las asistencia que brindaron durante el paso del huracán Helene, lideraron la entrega de alimentos y ofrecieron refugio a los damnificados.

También se destacan por ayudar a los inmigrantes de la zona. A lo largo de estos diez años, han colaborado con BeLoved Asheville y otros colectivos comunitarios en campañas de salud, donación y asistencia a migrantes. Son estas acciones con la que se ganaron el cariño y admiración de la comunidad, que hoy han iniciado una petición en Change.org, con el nombre de “Help reinstate the Gonzalez family’s visa” para evitar su posible deportación.

PUEDES VER: Ley firmada por Gavin Newsom aumenta el salario mínimo para algunos trabajadores en California

El motivo por el que las autoridades de Estados Unidos le revocaron la visa

A pesar de su larga permanencia y sus contribuciones a la comunidad, las autoridades migratorias han decidido no renovar su visa, la cual tiene fecha de fin el 15 de julio de 2025, lo que podría resultar en una posible deportación. El Departamento de Estado aún no ha informado ni emitido la notificación formal de su decisión, por lo que no se conoce el motivo que llevó a este fallo.

Según la normativa de migraciones, el gobierno puede negarle la extensión de su visa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios como cometer delitos, falta de documentación o inconsistencias en su situación migratoria, sin embargo, los Gonzales no presentan antecedentes y su condición migratoria estaba regularizada.