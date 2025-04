¿Quién es Rafael Pineyro? El concejal venezolano en Florida que coopera con ICE y apoya políticas de Trump contra inmigrantes

Rafael Pineyro es un concejal venezolano en Doral, Florida, que ganó notoriedad por su alineación con las políticas antimigración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Según La Nación, Pineyro es una figura clave en la política local, promoviendo medidas en colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra a los inmigrantes.

Pineyro que llegó a Estados Unidos a los 15 años proveniente de Venezuela, generó controversia debido a sus posturas políticas, especialmente en relación con el trato a los inmigrantes. A lo largo de su carrera, defendió propuestas que permiten la cooperación entre la policía local de Doral y las autoridades federales en el control migratorio.

Florida: la formación académica y profesional de Rafael Pineyro en EEUU

Según el portal oficial del Concejo de la Ciudad de Doral, Rafael Pineyro nació en Caracas, Venezuela, y emigró con su familia a los Estados Unidos cuando tenía 15 años. Tras llegar al sur de Florida, destacó académicamente en la escuela secundaria Miami Coral Park Senior High School. Su rendimiento académico le permitió obtener la beca "Take Stock", un programa que le brindó un mentor voluntario para orientarlo en el liderazgo comunitario y la formación profesional.

A nivel académico, Pineyro logró completar un Técnico en Artes en el Miami Dade College, seguido de una licenciatura en Administración Pública por la Florida International University. Posteriormente, obtuvo una maestría en Psicología por la Lipscomb University. Su carrera profesional incluyó cargos en el Departamento de Parques y Recreación del condado de Miami-Dade, donde promovió actividades culturales y educativas, y en Tennessee, donde colaboró con un juez para apoyar a familias con problemas de adicción y conflictos juveniles.

¿Rafael Pineyro colabora con ICE para arrestar venezolanos en Doral?

El concejal fue objeto de acusaciones sobre su colaboración con ICE para arrestar a inmigrantes venezolanos en Doral. Sin embargo, Pineyro rechazó estas acusaciones en declaraciones a medios como VPItv. En sus palabras, “Para mí, ciertamente es un mix de emociones, porque soy el único concejal que ha traído propuestas, resoluciones en pro de la protección de los venezolanos acá en Estados Unidos".

Además, Pineyro enfatizó que la comunidad venezolana en Estados Unidos, en su mayoría, se encuentra legalizada, ya sea bajo el estatus de Protección Temporal (TPS) u otros mecanismos legales. Afirmó que utilizar a los venezolanos como una herramienta política es una acción "vergonzosa". También cuestionó a ciertos líderes comunitarios que emplean el tema migratorio para obtener beneficios partidistas, subrayando que "No tenemos que usar a nuestra comunidad como conejillo de Indias".

¿Rafael Pineyro está a favor de las políticas contra inmigrantes de Donald Trump en EEUU?

Rafael Pineyro mostró una clara afinidad con las políticas antimigración de presidente Donald Trump. Dos meses atrás, presentó una resolución instando a la administración de Trump a encontrar soluciones para los venezolanos que respetan la ley, tras la eliminación de ciertas protecciones bajo el TPS. Pineyro aclaró en esa ocasión: “La idea es explicarle a la administración qué es realmente la comunidad venezolana. No se trata del Tren de Aragua, no somos el Tren de Aragua, yo no soy el Tren de Aragua y la gente de aquí no es el Tren de Aragua”.

A través de su trabajo en la política local, Pineyro buscó generar un equilibrio entre el apoyo a los inmigrantes venezolanos y la seguridad nacional. Sus propuestas, aunque polarizantes, continúan influyendo en el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, especialmente en el contexto de las tensiones políticas que persisten en el país.