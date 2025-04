William Levy es arrestado en Florida y enfrenta cargos por disturbios y traspasar propiedad privada

El reconocido actor y modelo William Levy fue arrestado durante la noche del 14 y el 15 de abril por autoridades del condado Broward en Florida. Fue encontrado bajo los efectos del alcohol. Actualmente, enfrentaría dos cargos en su contra: uno combinado por intoxicación y disturbios en público, y otro presuntamente por traspasar propiedad privada.

Según medios hispanos de Estados Unidos, Levy sería trasladado a la cárcel principal Weston en Fort Lauderdale. Mientras tanto, el arresto del popular actor ha generado revuelo en las redes sociales, debido a que es una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento en América Latina, especialmente por sus participaciones en telenovelas exitosas.

Detalles sobre el arresto de William Levy en el condado Boward, Florida

William Levy, conocido por su protagónico en "Cuidado con el Ángel", intentó ingresar a una casa en el condado de Broward, lugar donde reside su hijo mayor. Cuando las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado de Broward (BSO) intervinieron, el artista reaccionó de forma conflictiva, lo que dio lugar al arresto.

Al respecto, la periodista Vega Biestro comentó que probablemente Levy no se encontraba en buen estado y se confundió de casa. "No sé si por el estado en el que estaba, se confundió, pero en sus cinco sentidos no se ve", especuló en alusión a la posible intoxicación del actor.

En las redes sociales, los fans quedaron sorprendidos tras la conducta del artista, al ser una "estrella mediática" en México. En esa misma línea, hasta el momento, no se ha revelado si Levy pagará una fianza o enfrentará cargos adicionales.

El éxito de William Levy en las telenovelas mexicanas

Levy es un actor reconocido en el mundo de las telenovelas mexicanas, como "Sortilegio" y "Café con aroma de mujer". Esta última le dio fama mundial, y que se convirtió en un éxito en Netflix.

Sin embargo, el reciente suceso ha marcado un giro en la vida de Levy, puesto que hasta hace poco había mantenido su vida cubierta solo por telenovelas y cine. Actualmente, la atención mediática ahora se enfocará en ver cómo manejará este desafío en su carrera profesional.