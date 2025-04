Empresario es detenido en Aeropuerto Internacional de Miami por presunta estafa millonaria en venta de autos de lujo

Lo que inicialmente parecía ser otro caso de compra y venta de autos de lujo en el sur de Florida se transformó en una operación federal, culminando con un arresto impactante en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Vitalii Stefurac, un empresario de 48 años y residente de Hallandale Beach, fue detenido por agentes federales justo antes de abordar un vuelo con rumbo a Cuba, que luego lo llevaría a Rusia, en lo que las autoridades consideran un claro intento de evasión.

¿Cómo logró la estafa millonaria el empresario Vitalii Stefurac?

Vitalii Stefurac, también conocido como Viktor, era el dueño de Dream Auto Collection, una concesionaria de autos de lujo situada en Pembroke Road, Hollywood. El empresario enfrenta cargos por fraude electrónico, acusado de apropiarse de casi US$300,000 que un comprador de Hawái, Alan Sue, le envió para adquirir un Mercedes-Benz G63 2023 con un paquete BRABUS que nunca fue entregado.

La víctima, residente de Makawao, Hawái, hizo dos pagos en abril del año pasado. Sin embargo, después de meses de excusas y promesas incumplidas, el vehículo nunca llegó y el dinero nunca fue reembolsado. A pesar de las numerosas comunicaciones entre las partes, la situación culminó en una denuncia formal.

Los descargos de la víctima de estafa por parte de empresario

"No he recibido ni un solo centavo", expresó Sue al canal Local 10. "Pienso que Viktor se quedó con mi dinero y se fue de vacaciones lujosas. Viajó a Nepal, subió una montaña y me mandó una foto. También creo que estuvo en Europa. Todo con mi dinero".

Después de meses de excusas y promesas no cumplidas, el vehículo nunca fue entregado y el dinero no fue reembolsado. A pesar de las numerosas conversaciones entre las partes, la situación llevó a una denuncia formal.

Vitalii Stefurac habría pretendido fugar a Cuba

Las autoridades sospechan que Vitalii Stefurac planeaba abandonar definitivamente Estados Unidos, tomando una ruta indirecta a Rusia a través de Cuba. Después de su arresto, compareció ante un juez federal en Fort Lauderdale. Fue liberado bajo fianza, pero la controversia no terminó allí.

Al salir del tribunal el viernes pasado, fue abordado por el periodista Jeff Weinsier, quien lo enfrentó con preguntas sobre el fraude mientras se subía al Range Rover de su novia, un vehículo con una placa de la Asociación Benéfica de la Policía, lo que levantó aún más interrogantes sobre sus vínculos y su apariencia de legalidad.

Si es hallado culpable, no solo enfrentará una sentencia de prisión, sino que también deberá devolver el total del dinero que perdió la víctima, conforme a la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas. Esta ley federal asegura que las víctimas de delitos como el fraude electrónico reciban compensación como parte del proceso judicial.