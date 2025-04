En un caso que ha causado revuelo en las autoridades y la comunidad, Kymberlee Anne Schopper, una mujer de 52 años residente de Deltona, Florida, ha sido arrestada tras ser acusada de comprar y vender huesos humanos a través de su negocio en línea llamado 'Wicked Wonderland'. La policía de Orange City inició una investigación después de recibir un informe en diciembre de 2023 sobre la venta de restos humanos en Facebook Marketplace. Esta actividad, que en un principio parecía ser solo una rareza de mercado, ha revelado un oscuro trasfondo legal que pone en evidencia la ilegalidad de este tipo de comercio en el estado.

Schopper fue arrestada y enfrentará cargos por tráfico de tejido humano, un delito grave en Florida. A pesar de las explicaciones dadas por los acusados, la policía logró confirmar la autenticidad de los huesos que, según los expertos, eran restos humanos reales y no simples modelos educativos, como intentaron argumentar los responsables de la tienda. Este caso ha generado no solo incertidumbre en torno a la regulación de la venta de estos artículos, sino también una reflexión sobre las lagunas legales que permiten que se lleve a cabo este tipo de tráfico sin las debidas sanciones inmediatas.

Florida: mujer acusada de venta ilegal de huesos humanos

El caso comenzó cuando los oficiales recibieron una denuncia en la que se señalaba a la tienda en línea 'Wicked Wonderland' de vender huesos humanos a través de Facebook Marketplace. La tienda publicaba anuncios de cráneos humanos, costillas, vértebras y otros fragmentos óseos a precios que variaban entre los 35 y los 600 dólares. Los productos eran descritos como artículos raros o coleccionables, sin que se ofreciera claridad sobre su origen.

La policía de Orange City, tras recibir imágenes de la tienda en la red social, incautó los huesos humanos y los presentó ante un médico forense para que se verificara su autenticidad. Esta operación no solo expuso la actividad ilícita, sino que también destapó la existencia de un mercado oscuro para la compra y venta de restos humanos, una práctica que podría haber estado pasando desapercibida para muchos.

Confirmación de los restos humanos

Las investigaciones confirmaron que los huesos no eran réplicas ni modelos educativos, como afirmaron los propietarios de la tienda. Expertos forenses determinaron que los restos eran auténticos y, en su mayoría, databan de más de 100 años. Incluso algunos fragmentos eran más antiguos y probablemente pertenecían a hallazgos arqueológicos, con una antigüedad superior a los 500 años.

El análisis forense fue clave para desmentir las afirmaciones de la tienda, que sostenía que los huesos vendidos eran modelos educativos, los cuales son legales bajo ciertas condiciones en Florida. Sin embargo, los estudios realizados demostraron que los productos no cumplían con los requisitos legales para ser considerados modelos y que, en realidad, eran restos humanos reales.

La defensa de los acusados

Al ser interrogados por las autoridades, los dueños de 'Wicked Wonderland' intentaron defender su comercio argumentando que los huesos eran simplemente réplicas utilizadas con fines educativos. Schopper, una de las propietarias del negocio, reiteró esta versión, insistiendo en que los productos no eran restos humanos reales. Sin embargo, la investigación desmontó esta declaración, revelando que los huesos eran auténticos y fueron adquiridos de particulares.

El dueño de la tienda, quien también fue interrogado, afirmó que no sabía que la venta de huesos humanos era ilegal en Florida. Además, mencionó que la tienda contaba con documentación sobre la compra de estos restos, pero no pudo presentarla durante la investigación. Estas declaraciones fueron parte de la defensa, pero no lograron evitar que se iniciara un proceso judicial contra los acusados.

Consecuencias legales y el impacto del caso en Florida

Este caso resalta la necesidad urgente de regular el comercio de restos humanos en plataformas en línea y reforzar las leyes que prohiben su venta sin las debidas licencias. En Florida, el tráfico de tejido humano está penado por la ley, y las consecuencias de participar en actividades ilegales como las descritas en 'Wicked Wonderland' pueden ser graves.

La detención de Kymberlee Anne Schopper pone de manifiesto la falta de controles estrictos sobre las transacciones de artículos sensibles, como los restos humanos. Las autoridades locales han subrayado que la venta de estos objetos no solo es ilegal, sino que puede contribuir a prácticas culturales o antropológicas que carecen de ética y legalidad.