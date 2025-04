Florida aplica ley de Ron DeSantis y despiden a profesora por usar el otro nombre de un estudiante sin permiso de los padres

En Florida, una profesora con once años de trayectoria ha sido despedida por utilizar el nombre preferido de un estudiante sin el consentimiento escrito de sus padres, en cumplimiento de la ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis.

Melissa Calhoun, docente de secundaria en la escuela Satellite High School, ubicada en el condado de Brevard, se convirtió en el primer caso registrado donde una profesional de la educación pierde su trabajo por violar una legislación estatal. Este episodio puso en el centro de la discusión pública la severidad de las medidas impulsadas por las autoridades.

¿Cuál es la ley de Ron DeSantis que causó el despido de la profesora en Florida?

La ley de Ron DeSantis, oficialmente conocida como HB 1069, fue promulgada en 2023 como parte de una serie de reformas que limitan expresiones relacionadas con la diversidad de género dentro del sistema educativo público de Florida. En el caso de la profesora, ella se dirigió a su estudiante con otro nombre distinto al que se le asignó de forma legal sin el permiso de los padres.

La maestra afectada fue identificada como Melissa Calhoun, perteneciente al Satellite High School, según People. Janet Murnaghan, portavoz del distrito, contó que Calhoun maneja un contrato de diez meses con vencimiento en mayo 2025. Sin embargo, hasta que no se resuelva este problema, el colegió decidió despedir a la profesora y no extender su contrato, indicó New York Post.

¿Cómo fue la reacción tras el despido de la profesora de Florida?

La decisión de despedir a la profesora generó una fuerte reacción social tanto dentro como fuera del ámbito educativo. Un movimiento se generó dentro de la escuela debido a que distintos estudiantes decidieron unirse para protestar a favor de la profesora, señaló el medio americano. Incluso, se vivió una acalorada reunión en la junta de educación el martes por la noche tras el rechazo de algunas personas a la medida tomada.

A pesar de que esta ley involucra a los padres, existen otras autoridades paternales que se muestran en defensa de Melissa. "Merecía más que una salida tranquila. Merecía justicia, contexto y compasión", señaló Kristine Staniec, madre y empleada del Satellite High School. Por otro lado, se armó una petición para que la escuela haga regresar a la profesora mediante change.org. A día de hoy, se han recolectado un total de 20.250 firmas.