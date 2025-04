Operadora del 911 ignora llamado de emergencia para pedir desayuno en McDonald's: "Así de increíble fue"

El sistema de despacho 911, diseñado para actuar con rapidez y precisión ante emergencias, quedó en entredicho tras un incidente ocurrido en Savannah, Georgia. Una operadora del 911 se volvió protagonista de una escena tan surrealista como alarmante al distraerse con un pedido de desayuno en McDonald’s mientras atendía una llamada de auxilio.

La situación generó una oleada de críticas hacia el servicio de emergencias del condado de Chatham, cuya eficacia se ha visto comprometida tras este episodio de negligencia. Los hechos se desarrollaron el 14 de febrero de 2025.

¿Cuál era la emergencia solicitada a la operadora del 911 que pidió desayuno en McDonald's?

La llamada al centro de emergencias fue clara: una posible intrusión en un hogar donde se encontraba una mujer sola con una bebé. La situación requería respuesta inmediata. Sin embargo, lo que ocurrió al otro lado de la línea dejó sin palabras al denunciante. Mientras Dylan Johnson intentaba explicar el posible peligro que corría su familia, la operadora del 911 fue captada conversando sobre un McGriddle

El audio, difundido por la cadena local WTOC, revela cómo la operadora interrumpe su atención al usuario para comentar con otra persona en la sala: “Mmm… McGriddle… Disculpe, ¿qué?”. La llamada fue técnicamente respondida en un lapso de 24 segundos y los agentes llegaron al lugar 16 minutos después. Al llegar, las autoridades no hallaron algún intruso o evidencia de que haya indicios de ello.

¿Qué medidas se han tomado contra la operadora del 911 que pidió desayuno en McDonald's?

Tras el inesperado suceso de la operadora, Chester Ellis, presidente de la Comisión del Condado de Chatam, dijo que la forma de actuar de la trabajadora está siendo revisado debido a que la prioridad de la ciudad es atender todos los incidentes posibles que ocurran en contra de los ciudadanos.

Por su parte, Johnson, quien es padre por primera vez, contó su experiencia al medio WTOC: "Realmente no podía creerlo. Si no me hubiera pasado a mí, no creería que le hubiera pasado a otra persona. Así de increíble fue".