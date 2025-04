5 planes en Los Ángeles para este fin de semana: eventos disponibles en California desde el viernes 11 de abril

Los Ángeles ofrece una agenda vibrante de eventos para disfrutar este fin de semana desde el 11 de abril. Desde conciertos de música regional mexicana hasta exposiciones científicas, la ciudad se llena de actividades para todos los gustos. Los amantes del jazz podrán disfrutar de una serie especial en el Getty Center, mientras que los fanáticos de la música de banda tendrán la oportunidad de asistir a conciertos en el AV Event Center y la National Orange Show Fair.

Además de las opciones musicales, la ciudad también presenta opciones culturales como la obra teatral "Just Like Us", que explora las vivencias de adolescentes latinas. Si prefieres una experiencia educativa, el California Science Center invita a descubrir exposiciones como "The Bias Inside Us" y "Super Human Body 3D". Con tantas opciones para explorar, Los Ángeles sigue siendo un destino clave para quienes buscan entretenimiento, cultura y diversión durante esta semana.

Eventos para el fin de semana en California: disponibles desde el viernes 11 de abril

Estos son los eventos para este fin de semana desde el viernes 11 de abril:

Música de banda en el AV Event Center

La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, Grupo Patrón, Pequeños Musical y Los Rieleros del Norte serán parte del primer concierto y baile del año en el AV Event Center (45000 Valley Central Way, Lancaster). El evento será el viernes 11 de abril a las 8 p. m., con boletos a partir de $70. Más información en ticketon.com.

Concierto de bandas en la National Orange Show Fair

La Banda Los Sebastianes de Saúl Plata, Banda Móvil, Banda Zarape, Hechizeros Band, Banda Zeta y Banda R15 participarán en la National Orange Show Fair (690 S. Arrowhead Ave., San Bernardino). El evento será el sábado 12 a las 7 p. m., con boletos a partir de $60. Más detalles en ticketon.com.

Luis Coronel en el Spoons Grill and Bar

El cantante de música regional mexicana, Luis Coronel, ofrecerá un concierto en el Spoons Grill and Bar (2601 Hotel Terrace, Santa Ana) con los teloneros Grupo Ambición y Banda Río Baluarte. El evento será el sábado 12 de abril a las 9 p. m., con boletos desde $40. Más información en ticketon.com.

Sounds of LA en el Getty

Sounds of LA: Celebrating the Jazz Legacy of Altadena es un fin de semana de conciertos de jazz, parte de la serie anual Sounds of LA del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles). Este año, los conciertos rinden homenaje a la comunidad artística afectada por los incendios de Los Ángeles. El evento será el sábado 12 de abril a las 7 p. m. y el domingo 13 de abril a las 3 p. m., con entrada gratuita. Más detalles en getty.edu.

Parque y museo gratis para socorristas

El parque Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) y el museo Madame Tussauds (6933 Hollywood Blvd., Los Angeles) ofrecen entradas gratuitas a los socorristas que ayudaron en la lucha contra los incendios que afectaron Altadena y Pacific Palisades en enero. Además, pueden llevar hasta cuatro invitados con un descuento del 50%. La oferta finaliza el 23 de mayo de 2025. Más información en legoland.com y madametussauds.com.