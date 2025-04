Mujer en Florida fingió ser una compradora de joyas para estafar a ancianos: enfrenta cargos de tercer grado

En el vecindario Flagami de Miami, un nuevo caso de fraude dirigido a la población vulnerable dejo en evidencia la creciente preocupación por las estafas a ancianos en Florida. Una mujer de 27 años fue arrestada después de que las autoridades descubrieran que había estado engañando a varias personas mayores, robándoles joyas con un sofisticado plan.

La acusada se hacía pasar por una compradora interesada en adquirir objetos valiosos, pero su verdadero objetivo era sustraer las pertenencias de sus víctimas bajo el pretexto de ofrecerles un servicio de limpieza. Este tipo de crímenes no son nuevos, pero lo que ha llamado la atención es la particularidad del modus operandi de la mujer.

¿Quién es la mujer que fingió ser una compradora para estafar a ancianos en Florida?

Una mujer de 27 años, identificada como Katherine Coromoto Angulo Rivera, según WPLG. Ella fue arrestada y enfrenta serias acusaciones de haber cometido un fraude a costa de personas mayores en el vecindario Flagami, en Miami, Florida. La acusada se hizo pasar por una compradora de joyas, utilizando su apariencia y falsas intenciones para engañar a sus víctimas.

En relación con dos casos en específico, Katherine se habría acerado a una víctima cerca de la cuadra 5000 de Northwest Second Street para ofrecerle comprar marcos de fotos de repuesto. Una vez dentro de casa, ella dijo que limpiaba joyas y la víctima optó por darle sus joyas con un valor estimado de US$48.500.

La estafadora introdujo las joyas en un recipiente, echo un líquido de color azul y cubrió todo con una servilleta. La mujer le recomendó a la persona mayor que espere una hora para sacar la servilleta y revisar. No obstante, cuando levantó la servilleta, la víctima se dio con la terrible sorpresa de que no estaban sus joyas. Otra víctima que vive en la cuadra 5800 de Southwest Second Terrace padeció del mismo procedimiento de Katherine Angulo con la diferencia que ella se presentó con una oferta para adquirir cobre.

¿Qué cargos fueron atribuidos a la mujer que estafó a ancianos en Florida?

Una vez detenida por las autoridades, la mujer fue señalada con dos cargos de hurto mayor en tercer grado, los cuales fueron allanamiento de morada, organización delictiva y operación de negocio sin licencia ni ordenanza del condado, según registros carcelarios. Incluso, existe la posibilidad de poder presentar más cargos en contra de ella.

Las investigaciones continúan su curso, por lo que se está profundizando las investigaciones para conocer si existen más víctimas o si la acusada tuvo ayuda de uno o más cómplices, añadió WPLG.