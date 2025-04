Nueva York: Sean Duffy, secretario del DOT, hizo duras críticas a las condiciones del metro tras una visita sorpresa

Duffy ha amenazado con recortar fondos federales para la MTA, argumentando que la delincuencia sigue siendo un problema, a pesar de las cifras que muestran una caída en los crímenes. Foto: New York Post

Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte (DOT) bajo la administración del presidente Donald Trump y crítico firme de las condiciones del Metro de Nueva York, utilizó el sistema ayer junto al alcalde Eric Adams en un viaje sorpresa a la ciudad, en un momento en que el gobierno de Trump amenaza con cortar los fondos federales al estado.

Una portavoz del DOT explicó que el alcalde invitó al secretario “para hablar sobre la seguridad del transporte público y recorrer el Metro”. Adams buscaba que Duffy pudiera observar de primera mano el sistema de transporte colectivo más grande del país, que maneja 4 millones de traslados diarios.

Metro de Nueva York: ¿cuáles fueron las críticas de Sean Duffy, secretario del DOT?

Ayer, Sean Duffy, el alcalde Eric Adams, Joseph Gulotta y miembros de los equipos PATH (Asistencia para Personas sin Hogar en el Transporte) viajaron juntos en un tren de la línea B, abarrotado durante aproximadamente 12 minutos, desde Downtown Brooklyn hasta el East Village en Manhattan.

“Lo que siguió fue un juego del gato y el ratón entre Duffy, Adams, Janno Lieber, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), y un grupo de furiosos partidarios del tren que buscaban confrontar a Duffy en su propio terreno”, describió The New York Times. La gobernadora demócrata Kathy Hochul, jefa de Lieber y de la MTA, y “blanco frecuente de las burlas de Duffy”, no fue invitada al recorrido en el subterráneo.

Durante el trayecto, Adams conversó con Duffy sobre la reducción de la delincuencia y las iniciativas que la ciudad, con el apoyo del gobierno estatal, ha implementado para aumentar la seguridad en el transporte público. El alcalde también le explicó a Duffy los desalojos forzosos de personas sin hogar que viven en el Metro, la desarticulación de campamentos y su apoyo a la Ley de Intervenciones de Apoyo, que establecería un estándar legal estatal para la hospitalización involuntaria.

"Voy a presentarle una oferta a la MTA", respondió Duffy de manera irónica. "Conozco a algunas personas en Washington D. C. que tienen mucho éxito erradicando el fraude, el despilfarro y el abuso. Se llama DOGE. Así que voy a ofrecer a la gente de DOGE que venga y eche un vistazo a lo que está haciendo la MTA". El secretario también reiteró su oposición a la Tarifa de Congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program), que desde el 5 de enero se cobra a la mayoría de los vehículos que ingresan al distrito comercial central de Manhattan, desde la calle 60 hasta el extremo sur de la isla.

Sean Duffy y su posición sobre la delincuencia en el metro de Nueva York

Duffy ha amenazado con retener miles de millones de dólares en fondos federales para la MTA, argumentando que la delincuencia está fuera de control, a pesar de que las cifras del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) muestran una disminución en el crimen en el subterráneo. Además, el mes pasado, el DOT le retiró la autorización federal al peaje para circular en Manhattan, un plan respaldado firmemente por la gobernadora Hochul y aprobado al final del mandato de Joe Biden.

El jefe de Tránsito del NYPD, Joseph Gulotta, afirmó que la delincuencia ha alcanzado mínimos históricos, incluyendo una caída generalizada en la ciudad durante los primeros tres meses del año, como resultado de un reajuste masivo dentro del NYPD.

Duffy exige que "la gobernadora está obligando a la gente a usar el sistema ferroviario, a usar la MTA, porque les ha impuesto altos precios para utilizar las vías. Eso es fundamentalmente injusto", declaró.

Según los datos, los delitos graves han disminuido en un 18%, el segundo nivel más bajo en 27 años, y no se han registrado homicidios en el Metro durante los primeros tres meses de este año, algo que no ocurría desde 2018. En 2024, hubo 10 asesinatos, según recordó ABC News.

Sin embargo, la violencia sigue siendo un problema constante en el transporte público de Nueva York, con frecuentes accidentes y ataques aleatorios que combinan varios problemas con los que la ciudad ha lidiado durante años, como la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias, resumió CNN a finales de 2024. En 2023, se estimó que alrededor de 3,400 personas sin hogar residían en vagones y estaciones.