Colombiano en EEUU se despide del 'sueño americano' tras rechazo de visa EB-2 con emotivo video: "Se acabó para mí"

El "sueño americano" ha sido, durante décadas, un anhelo para miles de inmigrantes que buscan nuevas oportunidades en Estados Unidos. Sin embargo, no todos logran alcanzar esa meta. Este es el caso de Wilder Acevedo, un colombiano que, tras enfrentar varios obstáculos burocráticos, decidió poner fin a su solicitud de visa EB-2, una de las opciones para profesionales altamente calificados.

En un video publicado en redes sociales, Acevedo expresó su dolor y frustración por el rechazo de su visa y su regreso a Colombia. La decisión fue difícil, pero, tras meses de espera y trámites sin resultados, optó por dejar atrás su sueño de vivir en Estados Unidos.

El proceso migratorio hacia Estados Unidos: dificultades y frustraciones

La visa EB-2 es una de las categorías migratorias más solicitadas por profesionales y personas con habilidades extraordinarias. No obstante, el proceso para obtenerla puede ser complicado y extenso, con un sistema burocrático que ralentiza las respuestas y genera incertidumbre. A pesar de ser un mecanismo pensado para atraer talento, los tiempos de espera y las estrictas normativas dificultan la obtención de esta visa.

En el caso de Wilder Acevedo, su solicitud atravesó varios filtros que, a pesar de sus esfuerzos, terminaron con un rechazo. Esto no solo fue un revés legal, sino un golpe emocional. "Mi solicitud fue rechazada, y con ello se acabó mi sueño de vivir en este país", dijo en su video. Para muchos inmigrantes, la tramitación de una visa no es solo un proceso administrativo, sino una oportunidad de cambio de vida que, al no concretarse, puede generar frustración y desilusión.

El regreso a Colombia tras rechazo de visa EB-2 en EE.UU.

Tras varios meses de incertidumbre, Acevedo decidió poner fin a su intento de vivir en Estados Unidos. En el video, grabado desde un aeropuerto americano, el colombiano reveló la difícil noticia: su solicitud de visa EB-2 había sido rechazada. "No fue fácil tomar esta decisión. Luché por este momento y al final, la respuesta no fue la que esperaba", declaró el colombiano, visiblemente afectado pues, a pesar de sus esfuerzos, las circunstancias no le permitieron continuar en el país.

"Es doloroso, pero ya no tengo opciones. No queda más que regresar a casa", expresó Acevedo. A pesar de que el rechazo le cerró una puerta, se mostró decidido a no rendirse. "Este no es el final. Volveré a empezar, pero con la esperanza de que el futuro aún tiene algo reservado para mí", añadió, dejando claro que, aunque para él, el sueño americano se ha ido, no ha perdido la fe en las oportunidades que aún puede encontrar.